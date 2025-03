Le chef du PCV s'entretient avec le président indonésien à Jakarta

Photo : VNA/CVN

Lors de l’entretien, le président hôte a déclaré que la visite du leader du PCV revêtait une signification particulière alors que les deux pays célébraient le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, et constituait une force motrice majeure pour élever les relations bilatérales à un nouveau stade de développement, plus fortes, plus profondes et plus substantielles.

Soulignant les similitudes entre les deux pays, il a salué les réalisations du Vietnam en près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau, affirmant que le Vietnam est un partenaire important de l'Indonésie dans la région et que l'Indonésie est disposée à continuer de développer leurs relations.

Tô Lâm a également déclaré que le Vietnam attache de l'importance et accorde une grande priorité à ses relations avec l'Indonésie, un pays jouant un rôle de premier plan dans la région.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à l'amitié entre le Vietnam et l'Indonésie, fondée par les Présidents Hô Chi Minh et Sukarno et qui s'est développée de manière continue et solide au cours des 70 dernières années, devenant de plus en plus substantielle et efficace, en particulier après l'établissement du partenariat stratégique en 2013.

Sur la base des solides réalisations réalisées, les deux parties ont convenu de faire élever les relations entre le Vietnam et l'Indonésie vers un partenariat stratégique global.

Resserrer la coopération au sein de l'ASEAN

Le Vietnam devient ainsi le premier partenaire stratégique global de l’Indonésie au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il s’agit d’un événement historique qui fait entrer les relations entre Hanoï et Jakarta dans une nouvelle ère de coopération plus approfondie, plus complète et plus substantielle, qui profite aux deux peuples ainsi qu’à la paix, au développement et à la prospérité de l’ASEAN et du monde.

Tô Lâm et Prabowo Subianto ont convenu de continuer à approfondir la confiance politique entre les deux pays en favorisant les échanges et les contacts, notamment à haut niveau, à travers tous les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement, du Parlement, du peuple, des communautés d'affaires et des localités, outre la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale et l’élaboration rapide du Plan d’action visant à exploiter et à améliorer les liens dans tous les domaines.

Ils ont appelé à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, l’échange d’informations, la recherche et le sauvetage, et à accroître l’échange d’expériences en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, notamment la fraude en ligne, la traite des êtres humains, le travail forcé et les menaces terroristes.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu d'élargir les liens économiques, de supprimer les barrières et les difficultés commerciales, de soutenir les entreprises dans leurs activités d'importation et d'exportation, en particulier dans les produits agricoles et aquatiques, et de s'efforcer d'atteindre bientôt 18 milliards de dollars de la valeur d’échanges bilatéraux.

Ils se sont engagés à renforcer la coopération dans l'agriculture et à garantir la sécurité alimentaire, à encourager les entreprises des deux pays à investir sur les marchés de l'autre et à se concentrer sur de nouveaux domaines tels que l'économie numérique et verte, la transition énergétique, le développement de l'écosystème des véhicules électriques, le commerce électronique, le paiement numérique, la conception et le traitement de logiciels pour les usines, la construction de nouvelles solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle et les produits halal.

Prabowo Subianto a exprimé l'espoir que les grandes entreprises vietnamiennes telles que Vingroup et TH True Milk continueront à développer leurs activités et leurs investissements en Indonésie.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir la coopération dans des domaines spécialisés, d'élargir la collaboration dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et des technologies de l'information, et d'établir des partenariats numériques.

Ils ont appelé à la promotion des échanges interpersonnels, notamment entre les jeunes générations, à travers des activités culturelles, sportives, éducatives, touristiques et de connectivité aéronautique.

Ils ont également apprécié la coordination régulière et le soutien mutuel des deux pays dans les forums et organisations régionales et internationales telles que l’ASEAN, les Nations unies et le Mouvement des non-alignés. Ils ont réaffirmé leur souhait de voir les deux nations se coordonner plus étroitement au sein de l’ASEAN pour construire une région forte et solidaire.

Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, ils ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation aérienne et maritime en Mer Orientale. Les deux parties ont appelé à résoudre les différends de manière pacifique et à ne pas menacer ni recourir à la force, conformément aux principes du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Elles ont appelé à éviter toute activité susceptible d’aggraver les tensions et de porter atteinte à la paix et à la stabilité en Mer Orientale.

Les deux dirigeants ont appelé à la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à l’accélération des négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

À cette occasion, Tô Lâm a invité Prabowo Subianto à visiter le Vietnam et à assister au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) qui se tiendra à Hanoi en avril, et le président hôte a été heureux d'accepter son invitation.

Après leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à l'échange de documents de coopération et ont rencontré la presse pour informer les résultats de leur rencontre et annoncer l'établissement du partenariat stratégique global Vietnam - Indonésie.

VNA/CVN