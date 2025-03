Le Vietnam et l'Indonésie publient une Déclaration commune sur le renforcement des liens

Photo : VNA/CVN

Selon le document, lors de cette visite à l'invitation du président hôte, Prabowo Subianto, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux nations.

Depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2013, les deux pays ont réalisé des progrès significatifs dans des domaines tels que la politique, la sécurité, la défense, le commerce, l’agriculture, la coopération maritime, l’éducation, entre autres.

Fort des progrès réalisés, le Vietnam et l’Indonésie ont convenu de faire améliorer leurs relations vers un partenariat stratégique global, marquant ainsi une étape importante dans la célébration du 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Les deux dirigeants se sont engagés à approfondir les relations sur tous les canaux, notamment les échanges entre les deux peuples et les communautés d’affaires.

Ils avaient également pour objectif de favoriser la coopération économique, avec un objectif d’échanges bilatéraux de 18 milliards de dollars d’ici 2028.

Ils ont convenu d’élargir des domaines tels que l’économie verte, la sécurité alimentaire et énergétique, les industries Halal, la transformation numérique et l’intelligence artificielle, avec pour objectif d’atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045, date à laquelle sera célébré le centenaire de leur indépendance respective.

Photo : VNA/CVN

Ils ont souligné l’importance du soutien mutuel dans les forums régionaux et mondiaux, en particulier au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), des Nations unies et d’autres organismes internationaux.

Ils ont également souligné la nécessité de coopérer pour relever les défis mondiaux et ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’unité de l’ASEAN et de la construction de la Vision communautaire de l’ASEAN 2045.

Sur la question en Mer Orientale, ils ont réitéré leur volonté de maintenir la paix et la stabilité et de résoudre les différends par des moyens juridiques et diplomatiques conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux parties ont exhorté toutes les parties à respecter le droit international, à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions.

Ils ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre complète et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) dans son intégralité, et ont encouragé la conclusion rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale efficace et substantiel.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité le président Subianto à visiter le Vietnam et l'invitation a été acceptée avec plaisir.

VNA/CVN