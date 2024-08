La ville de Bac Ninh aspire à se développer

Après 70 ans de construction et de développement, la ville de Bac Ninh, située dans la province du même nom au Nord, est passée d'une petite zone urbaine aux infrastructures médiocres et à l'économie modeste à une ville en pleine transformation, avec des réalisations remarquables.

Le soir du 7 août, les autorités et les habitants de la province de Bac Ninh ont célébré solennellement le 70e anniversaire de la libération de la ville (8 août 1954 - 8 août 2024).

Dans son discours commémoratif, le secrétaire du Parti de la ville de Bac Ninh, Ta Dang Doan, a souligné qu'il y a 70 ans, le 8 août 1954, les dernières troupes coloniales françaises se retiraient du bourg de Bac Ninh. Après plus de cinq ans d’occupation, le bourg a été complètement libéré. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère pour la localité, où les habitants sont devenus maîtres de leur destin et se sont engagés avec enthousiasme dans l’édification d'une nouvelle société socialiste.

Les autorités et la population de Bac Ninh se sont unies, exploitant les potentiels et les avantages de la région, suivant de près les orientations et la planification. Grâce à une innovation constante, dynamique et créative, la ville de Bac Ninh est passée d'un petit bourg à une ville moderne avec des infrastructures complètes et de nombreuses réalisations dont elle peut être fière.

Le taux de croissance économique de la ville reste élevé. La structure économique a évolué vers une économie urbaine, avec plus de 97% de l'économie reposant sur le commerce, les services, et l'industrie.

Ces dernières années, les recettes budgétaires annuelles de la province ont dépassé 5.000 milliards de dôngs, tandis que celles de la ville ont atteint plus de 3.500 milliards de dôngs. Le revenu moyen par habitant dépasse 140 millions de dôngs par an.

L'espace urbain est planifié et développé de manière durable. Les infrastructures urbaines ont fait l'objet d'importants investissements, et de nombreux projets de grande envergure ont été mis en service.

Le travail de construction et de rectification du Parti et du système politique est réalisé de manière intégrale. Le Comité du Parti de la ville a été évalué positivement pendant de nombreuses années consécutives.

L'éducation et la formation restent des domaines phares de la province, à la hauteur de la tradition académique de Bac Ninh. La sécurité sociale a également été une priorité, avec un taux de pauvreté réduit à 0,26%.

Lors de la célébration, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh, Nguyên Anh Tuân, a reconnu et loué les réalisations importantes de la ville de Bac Ninh au cours des 70 dernières années de construction et de développement.

Bac Ninh s'efforce de devenir un pôle de croissance régional, assurant la connectivité et promouvant le développement entre les zones urbaines de la province et la capitale Hanoï. Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh a exhorté tous les niveaux des Comités du Parti, les autorités, le Front de la Patrie, les organisations sociopolitiques, les membres du Parti et les habitants de la ville à prendre pleinement conscience du rôle et de la position de la ville en tant que "leader" et "moteur" dans le processus de construction et de développement de la province de Bac Ninh.

En particulier, la ville doit prêter attention aux paysages et à l’environnement, se concentrer sur le développement de la culture, de l'éducation et des soins de santé pour la population, mettre en œuvre correctement les politiques de sécurité sociale et s'assurer qu'il n'y aura plus de ménages pauvres d'ici la fin de l'année 2024. Elle doit aussi maintenir la défense nationale, la sécurité et l'ordre public dans la localité, et créer des conditions favorables au développement des relations extérieures ainsi qu’au développement socio-économique pour assurer la paix et le bonheur de la population.

