Le Vietnam et la Chine s’associent aux projets de développement social et civil

Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung et le président de l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement Luo Zhaohui ont signé lundi 19 août à Pékin un protocole d’accord sur la promotion de projets de coopération au développement dans les domaines social et civil entre les deux parties.

Le document, signé lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et son épouse, vise à concrétiser le consensus atteint par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États sur la promotion de la coopération économique, y compris la coopération au développement et la mise en œuvre de l’Initiative pour le développement mondial.

Photo: VNA/CVN

Les deux parties ont convenu d’étudier et de mettre en œuvre des projets dans les domaines social et civil pour améliorer les conditions socio-économiques, améliorant ainsi le niveau de vie de la population, en particulier des personnes vivant dans les zones montagneuses, reculées, lointaines et de minorités ethniques.

Dans les temps à venir, le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, en collaboration avec l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, mènera des travaux spécifiques pour mettre en œuvre efficacement des projets utilisant l’aide du gouvernement chinois accordée au gouvernement vietnamien, et divers projets d’assistance dans le cadre de l’Initiative pour le développement mondial.

Dans l’immédiat, les deux parties se concentreront sur des projets utilisant l’aide de 600 millions de yuans (plus de 84 millions d'USD) fournie par le gouvernement chinois au gouvernement vietnamien.

VNA/CVN