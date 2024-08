Le PM exhorte de continuer le renouvellement de l’éducation et de la formation

Photo : VNA/CVN

Présidant la visioconférence le 19 août, afin de dresser le bilan de l'année scolaire 2023-2024 et de jeter les bases pour déployer les tâches pour l'année scolaire 2024-2025, le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation, aux secteurs concernés et aux localités d’organiser la rentrée scolaire 2024-2025, prévue le 5 septembre, dans une atmosphère joyeuse.

Il a souligné l’importance de continuer la mise en œuvre efficacement de la Conclusion 91-KL/TW du Politburo sur la poursuite du renouvellement de l’éducation et de la formation ainsi que de continuer l’évaluation, la modification et le complètement des institutions, mécanismes et politiques en la matière.

Le Premier ministre a également demandé de promouvoir l'autonomie associée à l'amélioration de la qualité de la formation universitaire dans une direction substantielle, approfondie et transparente, d’attirer plus de ressources au services du développement de l’éducation et de la formation, de promouvoir le partenariat public-privé, l’éducation et la formation sans but lucratif au niveau universitaire.

Il est nécessaire d’élaborer, de modifier et de compléter les politiques et rémunérations appropriées pour les enseignants, d’effectuer le recrutement et la restructuration du personnel enseignant en fonction du salaire assigné, a-t-il poursuivi.

Parallèlement, il faut continuer à revoir et à planifier le réseau des établissements d'enseignement préscolaire, d'enseignement général, de formation continue, d'éducation aux personnes handicapées, d'enseignement universitaire et des écoles supérieures, a-t-il ajouté.

À la veille de la nouvelle année scolaire 2024-2025, Pham Minh Chinh a adressé ses vœux de bonne santé et de bonheur aux enseignant et aux élèves et étudiants.

VNA/CVN