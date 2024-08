Le chef du gouvernement demande au delta du fleuve Rouge de jouer un rôle de pionnier

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 17 août à la région du delta du fleuve Rouge de jouer un rôle de pionnier dans l'innovation et l'utilisation des sciences et technologies et des résultats de la quatrième révolution industrielle.

Présidant une réunion du Conseil de coordination de la région du delta du fleuve Rouge, le chef du gouvernement a déclaré que la région devrait également montrer la voie dans le développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie du partage, de l'économie basée sur la connaissance et de l'économie nocturne, ainsi que dans la réforme administrative, la décentralisation associée à l'allocation des ressources et dans l'amélioration des capacités d'application, d'inspection et de supervision.

Dans le même temps, la région devrait placer les personnes et les entreprises au centre du développement et prendre l'initiative de mobiliser les ressources sociales, en particulier le partenariat public-privé, pour le développement durable, assurer l'égalité sociale et le progrès et protéger l'environnement, a déclaré Pham Minh Chinh, qui est également président du conseil.

Il a demandé à la région de revoir la mise en œuvre des objectifs et des tâches fixés afin d'identifier les objectifs réalisables et ceux qui ne le peuvent pas, afin de trouver des solutions appropriées.

Pour le fonctionnement du Conseil, le Premier ministre a déclaré qu'il devrait accorder plus d'attention à la connectivité entre le delta du fleuve Rouge et ses régions adjacentes, et proposer des institutions, des mécanismes et des politiques spécifiques pour améliorer la connectivité et le développement régionaux, et optimiser son potentiel, ses opportunités et ses avantages uniques.

Il a demandé aux ministères, aux agences et aux localités d'élaborer rapidement un plan pour mettre en œuvre le plan directeur régional avec une politique claire, des infrastructures concertées et une administration intelligente.

Pham Minh Chinh a déclaré que la région devrait suivre l'orientation de la formation d'une zone de croissance nationale englobant Hanoï et les zones le long des routes nationales 5 et 18 traversant les provinces de Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Quang Ninh, et la ville de Hai Phong ; deux sous-régions - le nord et le sud du fleuve Rouge ; quatre pôles de croissance - Hanoï, Bac Ninh, Quang Ninh et Hai Phong ; et cinq corridors économiques nationaux et internationaux, comprenant les corridors économiques de Bac Ninh - Hanoï - Hà Nam - Ninh Binh, Lào Cai - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, Hanoï - Thai Nguyên - Bac Kan - Cao Bang, Quang Ninh côtier - Hai Phong - Nam Dinh - Ninh Binh et Diên Biên - Son La - Hoa Binh - Hanoï.

La région doit restructurer ses secteurs économiques et réformer son modèle de croissance vers la modernité, promouvoir les industries culturelles, les services scientifiques, technologiques et d'innovation, l'éducation et la formation, les soins de santé, et développer une agriculture circulaire, biologique et de haute technologie en association avec la construction de zones rurales de nouveau style, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de donner la priorité aux grands projets qui auront un impact direct sur le développement socio-économique, ainsi que sur la connectivité interrégionale et internationale, de développer les énergies nouvelles et renouvelables et de moderniser les infrastructures d'irrigation.

Il a souligné d'autres tâches concernant le développement des ressources humaines, la réponse au changement climatique, le développement du tourisme, la réforme administrative, l'amélioration de l'environnement d'investissement, la promotion du commerce et l'attraction des IDE.

Selon un rapport présenté lors de la réunion, l'économie de la région a progressé de 7,21% au premier semestre de cette année, soit plus que la moyenne nationale.

La contribution totale au budget de l'État au cours des sept premiers mois a dépassé 521.000 milliards de dôngs (20,79 milliards d'USD), soit le montant le plus élevé à l'échelle nationale, représentant 41% des recettes budgétaires combinées de l'État. Au cours de cette période, les exportations de la région ont été évaluées à plus de 80 milliards d'USD, ce qui représente 35% du chiffre d'affaires total des exportations du pays.

La région a attiré 5,7 milliards d'USD de capitaux d'investissement étrangers nouvellement enregistrés avec 645 projets entre janvier et juillet.

