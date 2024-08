Vers une surveillance plus stricte de la variole du singe aux postes frontières

>> Variole du singe : "une urgence de santé publique" pour l'Agence de santé de l'UA

>> Philippines : premier cas de variole du singe recensé en 2024

Le ministère de la Santé a annoncé le 19 août que depuis le début de l'année 2024, en particulier au cours des deux derniers mois, l'OMS a enregistré une augmentation inhabituellement élevée du nombre de cas de variole du singe (mpox) en République démocratique du Congo.

Le pays africain a signalé à ce jour environ 15.600 cas, avec plus de 537 décès. Le virus mpox Clade Ib est actuellement la souche dominante de cette épidémie dans le pays.

En outre, quatre pays limitrophes du Congo, à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, ont signalé les premiers cas de mpox ayant des liens épidémiologiques avec l'épidémie en cours au Congo. La Suède et le Pakistan, deux pays situés hors d'Afrique, ont également enregistré des cas de la souche mpox Clade Ib.

Le ministère de la Santé a envoyé un document aux comités populaires des provinces et des villes du ressort central, aux instituts d'hygiène et d'épidémiologie, aux instituts Pasteur et aux hôpitaux centraux traitant les maladies infectieuses, les exhortant à renforcer les mesures de prévention et de contrôle, à surveiller de manière proactive et à détecter précocement les cas de la maladie, à prévenir la transmission généralisée et à minimiser le nombre de cas et de décès.

Il a également demandé une inspection et un contrôle stricts aux postes frontières pour détecter précocement les cas suspects, et une surveillance proactive dans les établissements médicaux.

Les localités ont été invitées à organiser des sessions de formation pour les professionnels de santé à tous les niveaux sur la surveillance, les mesures préventives, les soins, le traitement et la prévention des infections par la mpox.

Le ministère a également souligné la nécessité de revoir et de mettre à jour les plans et scénarios de prévention et de réponse pour être prêts à toute épidémie, préparer les médicaments, les fournitures médicales, l'équipement, le personnel et le financement pour recevoir, traiter et contrôler les épidémies et d'intensifier le travail de communication pour diffuser les mesures de prévention et de contrôle de la variole du singe conformément aux recommandations du ministère.

VNA/CVN