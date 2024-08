Hai Phong : reboisement de 1,12 ha de mangroves dans la zone alluviale littorale

Le journal Tiên Phong (Le pionnier) a organisé avec le Service de l'agriculture et du développement rural de la ville portuaire de Hai Phong une cérémonie de lancement du mouvement de protection des mangroves. L'événement fait partie d'une série d’actions de protection de l'environnement menées par ce journal et ayant pour thème "Rêve vert".

>> Lancement d'un projet de restauration des mangroves à Ninh Binh

>> AstraZeneca : 50 millions d'USD pour soutenir les efforts de reboisement du Vietnam

>> Hai Phong exhortée à se concentrer sur trois piliers de développement

>> Randonnée pédestre au Parc national de Cát Bà

Photo : BTP/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, le journal Tiên Phong a remis 2.600 arbres, dont 1.300 bân chua (Sonneratia caseolaris) et 1.300 cây trang (Kandelia candel) au Service de l'agriculture et du développement rural de Hai Phong. Il s’agit de deux espèces d’arbres indigènes résistantes, qui poussent bien dans des eaux côtières saumâtres et sont donc propices à la création de forêts de mangroves côtières.

Dans le cadre du plan de protection et de développement des forêts de Hai Phong, ces arbres devraient être cultivés dans la vasière extérieure à la digue de la lagune de Viêt My, commune de Vinh Quang, district de Tiên Lang, une zone alluviale côtière non boisée.

Protection de la nature

Nguyên Ngoc Tuât, directeur adjoint du Service municipal de l'agriculture et du développement rural, a déclaré : "Bien que la superficie forestière de Hai Phong ne soit pas aussi grande que celles de certaines autres provinces du Centre et du Nord, la ville possède un système des mangroves d'une superficie totale de 2.804 ha". Et d’ajouter que : "La protection forestière en général et celle des mangroves en particulier sont des tâches extrêmement importantes qui devraient être considérées comme l’un des objectifs fondamentaux pour le développement durable et comme parties prenantes des stratégies de développement socio-économique local. La protection des mangroves vise à améliorer progressivement la qualité de la biodiversité forestière et à préserver de précieuses ressources génétiques".

Photos : VNA/CVN

Selon Phùng Công Suong, rédacteur en chef du journal Tiên Phong, les mangroves jouent un rôle très important pour l'écosystème et l'environnement, contribuant à protéger la biodiversité et à lutter contre les vents et les tempêtes sur le littoral. Les mangroves sont considérées comme des "poumons verts" absorbant le CO 2 et réduisant le réchauffement climatique.

"Nous espérons que ce reboisement apportera davantage de verdure à la ville de Hai Phong, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à l'adaptation au changement climatique dans un contexte de catastrophes naturelles de plus en plus imprévues et féroces. Par ailleurs, cela contribuera à diffuser un principe de de vie plus écologique et à protéger notre environnement et celui des générations futures", a-t-il précisé.

Suite à la cérémonie de lancement du projet, le reboisement sera réalisé en deux temps, sur la base du calendrier des marées d'août 2024. La premièr phase doit se dérouler du 17 au 19 août et la 2e du 20 au 23 août.

La ville va installer des panneaux interdisant les activités de pêche, de déforestation et d’aquaculture dans la zone de reboisement, afin de protéger les nouvelles mangroves.

Hông Kiêu/CVN