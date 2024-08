Centre

Le Premier ministre inspecte la construction de l'autoroute Khánh Hoà - Buôn Ma Thuôt

La construction de l'autoroute de 117,5 km a commencé en juin 2023 et devrait être achevée en 2026, avec un investissement total de près de 22.000 milliards de dôngs (877,89 millions d'USD).

En visitant la section de l'autoroute dans la commune de Hoà Dông, district de Krông Pac, province de Dak Lak, sur les hauts plateaux du Centre, le dirigeant a offert des cadeaux aux ingénieurs sur place et a salué leurs efforts dans les travaux.

Il a également exhorté l'armée, les organisations et les habitants locaux à jouer un rôle dans la construction, et a demandé aux autorités locales de prendre soin des résidents qui ont déménagé dans de nouvelles zones pour ouvrir la voie au projet.

Le dirigeant a également visité les sections des communes d'Ea Yong et de Vu Bôn du district de Krông Pac, et la commune de Cu Elang du district d'Ea Kar.

Il a suggéré la participation des entrepreneurs locaux à l'appel d'offres, soulignant qu'en plus d'accélérer les progrès, il est indispensable d'intensifier les inspections et les supervisions pour assurer la qualité du projet, ainsi que l'hygiène environnementale.

Les provinces de Khánh Hoà et de Dak Lak devraient rapidement revoir la planification des zones urbaines et des parcs industriels pour étendre l'espace de développement et tirer le meilleur parti de l'autoroute.

