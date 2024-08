Les étudiants vietnamiens du Queensland soutenus dans leur orientation professionnelle

Le projet "Career Compass" a comporté trois journées sur les cursus et carrières dans l'informatique et l'ingénierie logicielle, la conception et la comptabilité, et la finance, filières les plus choisies par les étudiants vietnamiens en Australie.

Photo : VNA/CVN

Au cours des journées de carrière, des intervenants de grandes et prestigieuses entreprises et associations australiennes ont été invités à partager avec les étudiants leurs expériences et connaissances en matière de candidature à un emploi, de compétences professionnelles et de réseautage.

De plus, lors des événements, les étudiants ont été divisés en groupes pour participer à des simulations de travail. Après des discussions de groupe de 40 minutes, deux groupes ont été sélectionnés pour présenter leurs solutions tandis que les intervenants invités donnaient leur avis et discutaient des réponses avec les étudiants.

Créée le 18 juin 2021 avec le soutien de l'ambassade du Vietnam en Australie et du consulat général du Vietnam à Sydney, l'AVSQ est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le développement des compétences et les programmes d'orientation professionnelle pour les étudiants vietnamiens du Queensland et de l'Australie dans son ensemble.

VNA/CVN