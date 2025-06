La ville australienne de Cockburn vise à renforcer ses liens avec le Vietnam

Le maire Logan K. Howlett a présenté à l’ambassadeur vietnamien les atouts de Cockburn dans des secteurs tels que les technologies maritimes, la construction navale, la santé et l’industrie lourde.

Il a souligné que sa ville deviendrait un centre de maintenance stratégique pour les sous-marins australiens, et que l’Université d’Australie-Occidentale (University of Western Australia) prévoit d’y établir un centre de recherche en technologie océanique.

Ces évolutions devraient offrir d’importantes opportunités d’emploi aux étudiants internationaux, notamment dans les domaines du génie et de la construction.

Le maire Logan K. Howlett a annoncé qu’il conduira début 2026 une délégation d’environ 25 entreprises – actives dans l’éducation, le commerce et le secteur maritime - en visite au Vietnam. Cette visite comprendra notamment un passage dans une zone industrielle à Dà Nang, où une entreprise de Cockburn est déjà implantée dans le secteur de la construction navale.

De son côté, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a rappelé que le Vietnam diversifie activement ses relations commerciales, et que l’Australie devient un partenaire de plus en plus attractif pour les investisseurs vietnamiens.

Il a également mis en avant la présence d’environ 37.000 étudiants vietnamiens en Australie, faisant du Vietnam l’un des cinq principaux pays d’origine des étudiants internationaux.

L’ambassadeur a proposé d’élargir la coopération au-delà des secteurs maritime et naval, pour inclure l’éducation et le commerce du charbon, tout en soulignant l’importance des échanges entre les peuples et de la coopération décentralisée dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam - Australie.

Il a enfin exprimé le souhait de voir Cockburn établir un jumelage avec une ville vietnamienne appropriée.

VNA/CVN