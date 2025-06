Nouveau décret : des prêts plus accessibles pour les agriculteurs dès juillet

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Le gouvernement a en effet publié le décret N°156, modifiant les dispositions antérieures des décrets N°25/2015 et N°116/2018 sur les politiques de crédit dédiées à l’agriculture et au développement rural, a annoncé la Banque d'État du Vietnam.

Cette nouvelle réglementation porte le plafond des prêts non garantis pour les ménages et particuliers de 100 à 200 millions de dôngs auparavant, à 300 millions de dôngs. Pour les groupes coopératifs et les entreprises familiales, ce plafond passe de 300 millions à 500 millions de dôngs.

Les exploitants agricoles pourront emprunter jusqu’à 3 milliards de dôngs, contre 1 à 2 milliards auparavant. Quant aux coopératives et alliances coopératives, elles pourront désormais accéder à des prêts allant jusqu’à 5 milliards de dôngs, contre 1 à 3 milliards précédemment.

Le décret introduit également des simplifications dans les procédures de prêt : les emprunteurs ne seront plus tenus de fournir des certificats attestant de l'absence de litige foncier. Par ailleurs, la présentation du certificat de droits d’utilisation des terres se fera désormais sur la base d’un accord entre la banque et l’emprunteur, et ne sera plus une exigence obligatoire.

Autre nouveauté majeure : le décret étend les incitations au crédit à l’agriculture biologique et circulaire, leur accordant les mêmes conditions préférentielles que celles appliquées à l’agriculture de haute technologie et à la production fondée sur la chaîne de valeur.

Ces ajustements s’inscrivent dans le cadre des efforts continus du Vietnam pour promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive.

VNA/CVN