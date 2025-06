Le journal Le Paria, héritage journalistique intemporel de Nguyên Ái Quôc - Hô Chi Minh

Nguyên Ái Quôc, futur Président Hô Chi Minh (1890-1969), était le créateur du journal Le Paria (1922-1926), organe militant de l'Union intercoloniale. Véritable "tribune des populations des colonies", il incarna une pensée lucide et novatrice dont l'éthique, toujours vivante, inspire aujourd'hui les journalistes engagés pour la justice et la vérité.

>> Le Président Hô Chi Minh et sa quête pour trouver la voie du salut national

>> Le parcours centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Presse révolutionnaire vietnamienne : un siècle au service de la nation

>> VNA, 80 ans au cœur de la presse révolutionnaire vietnamienne

Photo : Archives

Le militant communiste et anticolonialiste Nguyên Ái Quôc - le futur leader vietnamien Hô Chi Minh, était aussi journaliste, créateur du journal Le Paria (1922-1926), organe de l'Union intercoloniale (liée au Parti communiste français) dont il était membre fondateur. Bien plus qu'un simple journal, il fut une véritable "tribune des populations des colonies", incarnant une approche journalistique novatrice et polyvalente de Nguyên le patriote (Ái Quôc signifie "patriote" en français). Son impact, toujours d'actualité, offre de précieuses leçons aux journalistes contemporains, tout en révélant la pensée et l'éthique exceptionnelles de son fondateur.

En février 1922, à Paris, naît une collaboration révolutionnaire. Nguyên Ái Quôc, aux côtés de révolutionnaires venus d’Algérie, du Maroc, de Madagascar et de Tunisie, fonde une association de coopération des parias. De cette union, rendue possible grâce à leurs contributions financières, émerge Le Paria, regroupant des colonisés des quatre coins de l'empire. Comme l’a si justement souligné Nguyên Ái Quôc - Hô Chi Minh, ce journal incarnait un vent nouveau soufflant sur les peuples opprimés.

Fondé le 1er avril 1922 à Paris, Le Paria - dont le premier numéro est précieusement conservé au Musée de la presse du Vietnam - a été l'œuvre du jeune patriote Nguyên Ái Quôc, qui en fut le fondateur et l’âme. Sa mission était claire : devenir une arme de combat pour la libération de l’humanité, une tribune de propagande, de mobilisation et d’appel aux peuples colonisés à se lever pour briser les chaînes de l’oppression et de l’esclavage.

Actif pendant quatre années, de 1922 à 1926, Le Paria a publié 38 numéros, exerçant une influence considérable sur les lecteurs, sur l’opinion publique française et, plus encore, sur le mouvement patriotique dans les colonies.

Un journaliste révolutionnaire et polyvalent

L’héritage du journal Le Paria demeure une source d’inspiration précieuse pour les reporters d’aujourd’hui, notamment à travers les compétences journalistiques de Nguyên Ái Quôc. Selon le Pr Ta Ngoc Tân, vice-président permanent du Conseil théorique central du Parti, "c’est dans +Le Paria+ que l’Oncle Hô a exprimé ses premières réflexions sur le patriotisme, désormais intimement lié à l’idéologie révolutionnaire socialiste et à la révolution prolétarienne".

Photo : Archives

À cette époque charnière, alors qu’il venait de rejoindre le Parti communiste français, ses écrits esquissaient déjà "une pensée et une voie de lutte révolutionnaire" qui allaient conduire à la création du Parti communiste vietnamien (3 février 1930) et orienter la révolution vers la voie du socialisme. En d'autres termes, comme le résume le Pr Ta Ngoc Tân, "c’est la naissance de la ligne fondamentale du Parti : lier étroitement l’indépendance nationale au socialisme".

À travers Le Paria, Nguyên Ái Quôc s’impose comme un journaliste "flexible et polyvalent", des qualités très prisées aujourd’hui. Directeur et rédacteur en chef du journal, il n’y dénonçait pas seulement les colonialistes français en Indochine avec un "ton satirique et incisif" ; il faisait également preuve d’un talent remarquable pour la caricature, ses dessins étant "aussi percutants qu’un article bien écrit. Relire +Le Paria+, c’est revivre une page d’histoire et découvrir une œuvre qui constitue une leçon inestimable pour les journalistes d’aujourd’hui !", insiste Ta Ngoc Tân.

Le Pr Dô Quang Hưng (Université nationale de Hanoï) souligne que l’œuvre journalistique de l’Oncle Hô est "extrêmement riche, avec une production de milliers d’articles". Il maîtrisait également l’illustration, la mise en page, et assurait lui-même tout le processus éditorial. Ce profil complet incarne le modèle du journaliste moderne, capable de tout faire avec peu de moyens. Comme le souligne M. Hung : "Pas besoin d’un vaste comité de rédaction : la leçon de l’Oncle Hô, c’est la souplesse et la polyvalence !".

Hà Minh Huê, ancien vice-président de l’Association des journalistes du Vietnam, rappelle que les techniques journalistiques de l’Oncle Hô, combinées à sa vision, ont fait de lui "le journaliste numéro un du Vietnam" et le fondateur de la presse révolutionnaire vietnamienne. Ses conseils restent d’une étonnante modernité : "Écrire court, pour que chacun comprenne" ; ou encore : "Écrire, puis faire lire aux autres pour savoir si c’est bon". Un journalisme simple, pratique, exigeant, que nous devons encore apprendre aujourd’hui.

Photo : CTV/CVN

Une quête précieuse pour l'histoire

La conservation des documents et objets liés au journal Le Paria et à son fondateur est aujourd’hui une priorité du Musée de la presse du Vietnam. Vingt-neuf des trente-huit numéros publiés sont conservés dans ses collections. Vingt-six d’entre eux, dont le premier et le dernier, ont été récupérés en France par des cadres de l'établissement.

Thân Quang Minh, du Musée de la presse du Vietnam, raconte les "efforts" déployés pour "enrichir ces archives". Grâce à l’aide d’un expert des Archives nationales d'outre-mer de France, l'établissement a pu accéder à un fond exceptionnel de documents indochinois, long de 4 km, comprenant notamment plus de 8.000 pages relatives aux activités de Hô Chi Minh en France, en Chine et en Indochine. C’est ainsi qu’il a pu retrouver "le numéro 1 de Le Paria, conservé intact". Une version numérique de haute résolution de ce précieux numéro a été offerte au musée par cette institution partenaire.

Plus d’un siècle après sa création, Le Paria, fondé par Nguyên Ái Quôc, continue de délivrer des messages universels. Il révèle la pensée, le style, les valeurs humaines et l’éthique journalistique de Hô Chi Minh. Un héritage précieux, transmis aux générations de reporters d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Hồng Anh/CVN