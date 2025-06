Le programme "Gloire du Vietnam" 2025 ravive l’aspiration au développement national

L’édition 2025 du programme annuel "Gloire du Vietnam", organisé par la Confédération générale du travail du Vietnam, s’est tenue dans la soirée du 22 juin à Hanoï. Placée sous le thème "Fierté et Aspiration", cette édition rend hommage à des exemples remarquables de volonté, de détermination, d’intelligence et d’esprit de dévouement à la Patrie.

>> Le programme "Gloire du Vietnam" 2019 organisé à Hanoï

>> Mise à l’honneur des figures exemplaires du mouvement d’émulation patriotique

>> 70ᵉ anniversaire du "Déplacement vers le Nord" de militaires et civils du Sud

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Il s’agit d’une activité sociopolitique significative, illustrant l’attention particulière du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques envers la découverte, la diffusion et la valorisation des belles valeurs de la vie sociale. Le programme contribue à nourrir la confiance, à éveiller l’aspiration à s’engager activement dans l’œuvre de construction, de développement national et de défense de la Patrie socialiste, a souligné Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Parti.

Il a appelé les comités du Parti, les autorités, les médias, les organisations sociales et chaque citoyen à amplifier les valeurs positives incarnées par ces figures exemplaires. Il a affirmé : "Soyons chacun une petite flamme attisant l’amour de la Patrie, l’innovation et l’esprit d’intégration".

Lors de cette édition, 19 collectifs et individus exceptionnels ont été honorés pour leurs contributions remarquables aux mouvements d’émulation patriotique et à l’édification nationale. Ils incarnent une génération de travailleurs vietnamiens audacieux, professionnels, responsables et résolument tournés vers l’innovation.

Parmi les collectifs distingués figurent le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville ; le Comité du Parti, les autorités et la population de la ville de Hai Phong ; le Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer, du ministère des Affaires étrangères ; le Département de la police criminelle de la province de Hà Tinh ; le Département de la police des stupéfiants de Hô Chi Minh-Ville ; les Forces armées de Hô Chi Minh-Ville (7e région militaire, ministère de la Défense) ; le Département général de l’industrie de la défense ; la Vietnam Airlines Corporation ;la Banque pour l’agriculture et le développement rural du Vietnam (Agribank) ; la société par actions du groupe TH ; la société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC) ; l’Université de Ha Long (province de Quang Ninh) ; l’Hôpital Cho Rây de Hô Chi Minh-Ville.

Les six individus honorées sont l’Assoc. Prof. Dr. Hoàng Van Hung, recteur de l’Université de Thai Nguyên ; Ngô Sô Phê, première femme khmère à diriger l’École de langue, de culture et d’art khmer du Sud ; Mai Duc Chung, héros du travail et légende du football féminin vietnamien ; Trinh Thu Vinh, athlète de l’équipe nationale de tir ; Dr. Trân Tân Phuong, ancien directeur adjoint du département de l’agriculture et de l’environnement de la province de Soc Trang, co-auteur de la variété de riz ST25 - "Meilleur riz du monde" en 2019 et 2023 ; Pham Dinh Duan, héros du travail, ouvrier de la société par actions de charbon de Vang Danh - Vinacomin.

Depuis sa création en 2004, le programme a récompensé 313 collectifs et individus. Bien au-delà d’une cérémonie de distinction, "Gloire du Vietnam" est devenu un mouvement inspirant, un catalyseur de rêves, un appel à la responsabilité et à la quête du dépassement de soi.

VNA/CVN