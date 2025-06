Fortes pluies et risque élevé de crues soudaines et d’éboulements dans le Nord

De fortes pluies se sont abattues sur le Nord, entraînant un risque élevé de crues soudaines et de glissements de terrain, notamment dans les zones montagneuses, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Du 22 juin à 16h00 au 23 juin à 3h00 du matin, de nombreuses zones ont enregistré plus de 100 mm de pluie, notamment la commune de Bang Côc, province de Tuyên Quang (140,2 mm), la commune de My Luong, province de Phu Tho (126,6 mm), la commune de Cam Nhân, province de Yên Bai (117,8 mm) et l’hameau de Ngân, province de Hà Giang (105,2 mm).

La moyenne région et les régions montagneuses du Nord devraient continuer à connaître des pluies modérées à fortes et des orages épars, certaines zones connaissant de très fortes pluies le 23 juin.

Les précipitations devraient varier de 20 à 40 mm, avec plus de 100 mm par endroits. Les précipitations les plus fortes devraient se produire en fin d’après-midi et dans la nuit.

En raison des récentes précipitations, le niveau des cours inférieurs des rivières Câu et Thuong continuera de monter, atteignant les niveaux d’alerte 1 à 2, avant de baisser progressivement. Le risque d’inondation est élevé dans les zones basses le long des rivières.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a signalé que dans certaines zones zones des provinces de la moyenne région et des régions montagneuses du Nord, ces pluies tombent sur des sols déjà saturés d’eau.

Les météorologues mettent en garde contre un risque élevé de crues soudaines et de glissements de terrain dans 11 provinces du nord, à savoir Lai Châu, Son La, Hoa Binh, Yên Bai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phu Tho, Bac Kan, Thai Nguyên, Lang Son et Bac Giang.

