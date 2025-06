Société

Plus de 23.000 bénévoles prêts à soutenir la saison des examens de 2025

>> La jeunesse de Hô Chi Minh-Ville veut créer un printemps empreint de sentiments

>> Environ 50.000 élèves participent à la campagne de bénévolat "Fleurs de flamboyant rouges"

Selon le programme, d’avril à juin 2025, plusieurs activités d’accompagnement seront proposées avant les examens. Elles incluent notamment des journées de conseil en orientation professionnelle, d’aide au choix des filières et des établissements, ainsi que des conseils pour les études à l’étranger, au bénéfice de plus de 45.000 lycéens de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines. Par ailleurs, 50.000 guides d’orientation professionnelle, de préparation aux examens et de soutien aux nouveaux étudiants ont été publiés afin de fournir des informations utiles sur les parcours et les établissements.

Deuxième phase : du 26 au 28 juin 2025, le programme accompagnera les candidats et leurs familles sur les lieux d’examen du baccalauréat national.

Troisième phase : de juillet à août 2025, des activités de soutien post-examen seront organisées, notamment pour aider aux démarches d’inscription dans les universités, académies et établissements supérieurs, sous la coordination de l’Union de la jeunesse communiste et de l’Association des étudiants de Hô Chi Minh-Ville.

Cette année, plus de 23.000 étudiants bénévoles se sont inscrits pour participer au programme, en présentiel comme en ligne. Les activités en ligne ont enregistré 23.776 participations actives, touchant plus de 443.000 utilisateurs. Lors de la deuxième phase, 3.000 étudiants, répartis en 10 équipes, seront mobilisés pour assister les candidats sur 171 sites d’examen.

Le programme continue également son soutien aux candidats en situation difficile, notamment ceux vivant dans des lieux éloignés, les orphelins, les personnes en situation de handicap ou encore les élèves brillants confrontés à des difficultés financières. Lors de la cérémonie de lancement, des centaines de bourses en espèces, d’une valeur totale de plus de 3,5 milliards de dôngs, ainsi que des milliers de bourses pour des cours d’anglais, totalisant près de 5 milliards de dôngs, ont été remises à ces élèves.

Selon Lê Xuân Dung, directeur du Centre d’assistance aux élèves et étudiants de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d’organisation du programme 2025, le point fort de cette édition est l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les activités de conseil en orientation et de soutien psychologique scolaire. Les candidats peuvent ainsi accéder facilement à des outils d’évaluation reconnus tels que MBTI, Holland (RIASEC), DISC… pour mieux se connaître et mieux orienter leur avenir. À ce jour, des dizaines de milliers d’utilisateurs ont déjà consulté ces outils.

Texte et photos : Quang Châu/CVN