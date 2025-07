La Vietnamienne Nguyên Thi Thua couronnée Mrs Grand International 2025

Photo : TTVH/CVN

La candidate vietnamienne, née en 1989, mesure 1,72 m et pèse 60 kg, a fait forte impression lors de la grande finale, non seulement par sa présence rayonnante et son assurance, mais aussi par sa fluidité en anglais et sa philosophie de vie inspirante.

Pendant la période des questions, sa réponse convaincante a touché les juges et le public international lorsqu’on lui a demandé quel stéréotype sur les femmes mariées ou les mères elle souhaitait remettre en question.

"Ce soir, en montant sur scène, je souhaite briser le stéréotype selon lequel les femmes, une fois mariées ou devenues mères, n’ont plus la possibilité de réaliser leurs rêves. Au contraire, le mariage et la maternité m’ont rendue plus forte, plus profonde et plus pleine d’amour".

"Je crois que les femmes peuvent prendre soin de leur famille, réussir leur carrière et briller à leur manière. Je suis ici pour prouver qu’être épouse ou mère ne signifie pas se perdre, mais poursuivre un chemin inspirant, empreint de confiance, de grâce et de détermination."

Nguyên Thi Thua travaille actuellement au Département de l’information et des statistiques du ministère des Sciences et des Technologies. Ancienne étudiante de l’Université de Thai Nguyên, elle est titulaire d’un master de l’Université nationale de Hanoï et prépare actuellement un doctorat en gestion des sciences et technologies à l’Université des sciences sociales et humaines.

Portant un message fort en faveur de la lutte contre la guerre, de la paix, des droits des femmes et de la lutte contre la violence et les inégalités de genre, le concours Mrs Grand International est organisé chaque année dans des pays comme la Thaïlande, le Canada, les Philippines et les États-Unis, attirant des candidates du monde entier.

Photo : TTVH/CVN

Nguyên Thi Thua est la deuxième candidate vietnamienne à remporter ce concours de beauté pour les femmes mariées. Auparavant, la belle Phan Kim Oanh avait été couronnée Mrs Grand International 2022, détenant le titre pendant deux mandats, en 2022 et 2023.

S’inscrivant dans ses traces, la victoire de Nguyên Thi Thua marque une nouvelle étape importante pour le concours vietnamien et met en lumière les qualités qui définissent la femme vietnamienne moderne : courage, intelligence et profond engagement à contribuer au bien commun de la communauté et du monde.

VNA/CVN