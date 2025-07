Grande finale du DIFF 2025 : Dà Nang tout feu tout flamme

>> Les artificiers chinois et canadiens font feu de toutes couleurs sur la rivière Hàn

>> Le Vietnam et la Chine prêts pour la grande finale du DIFF 2025

>> Grande finale du DIFF 2025, ode pyrotechnique à l’amitié entre les peuples

Photo : VNA/CVN

En ouverture de la soirée, Jiangxi Yangfeng a affirmé avec force le statut de son pays comme puissance mondiale des feux d’artifice avec un spectacle intitulé "Dà Nang - Une perle brillante, la ville de demain". Le spectacle offrait des effets lumineux changeants, parfaitement synchronisés avec dix pistes musicales variées.

Le spectacle débute avec "Le compte à rebours final", accompagné d’une série de feux d’artifice circulaires symétriques, créant l’illusion d’un portail vers le futur. La performance atteint son apogée avec "Tout essayer" et "Héritage des six", où des feux d’artifice en spirale et en cascade se combinent à de la musique électronique pour évoquer une atmosphère futuriste et technologique.

Un moment marquant est l’intégration de la chanson vietnamienne Bắc Bling par Jiangxi Yangfeng à leur spectacle vibrant, mêlant des feux d’artifice de moyenne et basse intensité qui dansent sur l’eau, symbolisant le lien culturel entre les deux nations.

Le final, "Mountain Call", mettait en scène des éclats de feux d’artifice dorés et argentés et des effets scintillants continus, dressant un portrait radieux de Dà Nang, véritable joyau lumineux sur la carte de l’Asie du futur.

Photo : VNA/CVN

L’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech ne se laisse pas distancer et lance un spectacle époustouflant avec plus de 7.000 feux d’artifice. La bande-son, soigneusement composée, transmet les aspirations de la nation à la paix, au progrès et à la fierté.

Le spectacle s’ouvre sur une explosion de sons et de couleurs, avec des morceaux entraînants comme "Siècles" et "Feux d’artifice" joués aux côtés de feux d’artifice majestueux, tourbillonnants et multicouches, capturant l’énergie dynamique et moderne de Dà Nang d’aujourd’hui.

L’ambiance festive atteint son paroxysme avec l’épique "Hào khí Việt Nam" (Esprit héroïque du Vietnam), illuminant le ciel nocturne de rouge et de jaune, faisant écho au drapeau national dans toute sa splendeur. L’ambiance s’adoucit ensuite avec la mélodie méditative "Les Nuits", accompagnée de doux feux d’artifice bleus et violets qui flottent et tourbillonnent doucement au-dessus.

Un crescendo émotionnel arrive avec "Khát vọng hòa bình" (Aspiration à la paix), le ciel entièrement illuminé par une mer de feux d’artifice synchronisés. Des explosions aériennes et des explosions à la surface de la mer transforment le fleuve Hàn en un magnifique paysage de lumière et d’émotion. La performance de Z121 est non seulement superbe sur le plan technique, mais aussi une déclaration sincère d’un Vietnam épris de paix et tourné vers l’avenir, prêt à contribuer à un monde plus stable et plus radieux.

Photo : VNA/CVN

Après deux performances époustouflantes, l’équipe chinoise Jiangxi Yangfeng est sacrée championne du DIFF 2025 et remporte un prix de 20.000 dollars. L’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech est arrivée deuxième et reçoit 10.000 dollars.

Outre les prix principaux, les organisateurs décernent trois prix spéciaux, d’une valeur de 5.000 dollars chacun. Le "Prix de la créativité" est décerné à Macedos Pirotecnia (Portugal), le "Prix du public" à Z121 Dà Nang (équipe I) (Vietnam) et le "Prix du meilleur espoir" à Martarello Group S.L.R. (Italie).

Avec la victoire de la Chine, le DIFF 2025 s’achève sur une brillante note. À chaque édition, le DIFF consolide son statut d’événement de renommée mondiale, attirant les meilleures équipes de pyrotechnie du monde entier qui aspirent à se produire sur sa scène spectaculaire.

VNA/CVN