La Fête M’nông des retrouvailles

La Fête des retrouvailles est l’un des festivals les plus emblématiques de la communauté M’nông dans l’ancienne province de Binh Phuoc (aujourd’hui fusionnée à celle de Dông Nai, dans le Sud).

La fête est organisée chaque année par les M’nông souhaitant renforcer la solidarité au sein de la communauté et les liens avec les autres groupes ethniques.

Le 22 juin, la Fête des retrouvailles de l’ethnie M’nông a été reconstituée au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Dông Mô, Hanoï. Bien plus qu’une simple cérémonie spirituelle, cette fête vise à prier pour des pluies bienfaisantes, de bonnes récoltes, mais surtout à promouvoir l’unité entre les villages M’nông, à resserrer les liens avec d’autres ethnies, à résoudre les conflits internes et à unir les forces face aux défis communs tels que les catastrophes naturelles ou les menaces extérieures.

L’événement se tient généralement au début de la saison des pluies. Les habitants préparent avec soin les offrandes, dans l’espoir de satisfaire les divinités et d’assurer le bon déroulement des festivités. La cérémonie commence par la réception des invités, avant que le maître de cérémonie ne procède aux rituels devant le cây nêu (mât rituel).

Texte et photos : Linh Thao - Khanh Hoa/VNA/CVN