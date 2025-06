Miss Supranational 2025 : les belles célèbrent leur pays en costumes nationaux

Photo : BTC/CVN

Les 60 finalistes ont impressionné le jury et les fans lors de l’épreuve de costumes nationaux avant la cérémonie finale qui consacrera l’une des prétendantes à la couronne.

La représentante vietnamienne Vo Cao Ky Duyên impressionne les spectateurs en se transformant en bol de "phở Hà Nội" (soupe à base de nouilles de Hanoï) avec des bâtonnets de pâte frits.

Le costume comprend un bol en céramique contenant du bœuf, des herbes, des bâtonnets de pâte frits et un bol de sauce placé sur la tête. Son concours attire l’attention des médias et du public locaux grâce à l’impressionnante création présentée.

Le phở est non seulement un plat mondialement connu, mais aussi un symbole de la civilisation du riz, un marqueur de souvenir pour de nombreux enfants éloignés de leur pays natal et pour les amateurs de cuisine vietnamienne du monde entier.

Avec "+Phở nhớ nhung+ (Phở réminiscent), Duyên souhaite propage l’identité nationale de la manière la plus intime - à travers le goût, la mémoire et la fierté !", a partagé Ky Duyên à propos de son costume.

Comme elle, les reines de beauté des autres pays ont rendu hommage à leur histoire nationale. Les concurrentes ont défilé dans des tenues toutes plus impressionnantes les unes que les autres, qui visent à mettre en valeur un élément de leur identité nationale.

L’occasion d’en prendre plein les yeux.

Miss Brésil Eduarda Braun arbore des plumes et plus de 15.000 cristaux scintillants.

Le costume porté par la beauté vénézuélienne Leix Collins est inspiré des flamants roses.

Les beautés africaines impressionnent par leurs créations tribales, utilisant des matériaux tels que le brocart, la corne, le cuir et le bois.

La représentante britannique Brittany Feeney est glamour dans une tenue inspirée de la rose.

Les beautés européennes privilégient les créations étroitement liées aux légendes et aux contes de fées.

Pour de nombreuses candidates asiatiques, le concours de costumes est l’occasion de promouvoir l’image et la culture de leur pays auprès de leurs amis internationaux.

Après la performance de Miss Indonésie Firsta Yufi Amarta Putri, la Philippine Tarah Valencia impressionne juges et fans avec une création associant le tissage Solihiya et le tissu Cordillera.

Le nom de la gagnante du concours de costumes nationaux sera annoncé lors de la soirée de clôture de Miss Supranational 2025, prévue le 28 juin.

Miss Supranational est bien un concours de beauté international. Il a été lancé en 2009 et se déroule principalement en Pologne. Il met en compétition des femmes du monde entier, mettant en avant non seulement leur beauté physique, mais aussi leur engagement envers des causes sociales et leur charisme. Le concours a également un volet masculin, Mister Supranational, depuis 2016.

VNA/CVN