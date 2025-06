Des roses sans épine pour Miss Earth Vietnam 2025

Étudiante en première année de gestion d’entreprise à l’Académie des femmes du Vietnam, Trâm Anh a impressionné le public non seulement par son allure remarquable (1,73 m pour des mensurations de 89-65-98 cm), mais aussi par sa maturité, sa confiance en elle et sa lucidité.

Avant de participer au concours Miss Earth Vietnam, elle avait déjà remporté les titres de reine de beauté du lycée et de reine nationale des étudiantes élégantes 2024, incarnant l’image d’une femme brillante et dynamique de la génération Z.

Tout au long du concours, Trâm Anh s’est distinguée dans de nombreux domaines, notamment la création de mode recyclée, les projets environnementaux, le service communautaire, le fitness, les séances de questions-réponses et les séances photo promotionnelles touristiques à travers le Vietnam.

Elle a remporté deux prix importants : celui de la "Candidature la plus populaire", voté par le public, lui assurant une place dans le Top 20, et celui de la "Meilleure robe de soirée", pour sa performance gracieuse et élégante.

Le 28 juin au soir, Trâm Anh a continué d’impressionner le jury et le public avec ses performances en maillot de bain et en robe de soirée, ainsi qu’avec son message environnemental fort, thème central du concours Miss Earth Vietnam.

"Si chacun de nous prend conscience qu’il fait partie de la Terre, agir n’est plus un choix, mais une responsabilité de chacun. Je suis convaincue que protéger la Terre, c’est protéger notre avenir", a-t-elle répondu à une question sur comment le changement climatique affecte-t-il la planète et ce que nous pouvons faire pour réduire l’impact du changement climatique.

Alors que beaucoup considèrent les concours de beauté comme un chemin vers la gloire et la célébrité, Trâm Anh a un point de vue différent. "Participer à Miss Miss Earth Vietnam 2025 m’a permis d’acquérir une expérience précieuse et d’écrire un chapitre important de ma jeunesse", a-t-elle déclaré après avoir été couronnée.

Le comité d’organisation a également décerné les titres restants : Bùi Ly Thiên Huong, de la province de An Giang, a été la première dauphine ; Phan Trân Linh Dan, de la province de Diên Biên, a été la deuxième dauphine ; et Trinh My Anh, de la ville de Hanoï, la troisième dauphine.

La nouvelle Miss Earth Vietnam et ses trois dauphines continueront de participer à des projets sociaux et environnementaux. Elles seront également soumises à des évaluations supplémentaires pendant environ un mois afin de déterminer qui représentera le Vietnam à Miss Earth 2025, qui devrait se tenir plus tard cette année.

La soirée finale a réuni un panel de stars et des invités célèbres, dont l’artiste du Peuple Lê Khanh, l’artiste du peuple Vương Duy Biên, la mannequin Xuân Lan, Miss Vietnam 2002 Mai Phuong et Miss Earth 2024 Jessica Lane.

