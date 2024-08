La vie et l’œuvre du secrétaire général Nguyên Phu Trong s’affichent en ligne

Lors de la cérémonie, les délégués ont observé une minute de silence en mémoire du défunt secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Le rédacteur en chef du journal Nhân Dân, Lê Quôc Minh, a déclaré que le journal avait récemment publié des pages spéciales sur le Président Hô Chi Minh et le secrétaire général du Parti, Nguyên Van Linh, dans le but de mettre en œuvre la stratégie de transformation numérique et d’améliorer la qualité de la communication sur l’édification du Parti sur Internet.

Il a noté qu’avec un sens de responsabilité politique et une affection particulière pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant éminent, un enseignant et un prédécesseur de haut rang des journalistes révolutionnaires vietnamiens, le journal Nhân Dân a travaillé d’urgence au cours du mois dernier pour lancer la page spéciale sur le leader du Parti intitulée "Secrétaire général Nguyên Phu Trong - Un dirigeant dévoué et visionnaire du Parti".

Accessible à l’adresse http://nguyenphutrong.nhandan.vn, la page d’information comprend cinq parties: Actualités ; Suivre persévéramment la voie choisie ; Messages pour le pays et le peuple ; Opinions des dirigeants et des experts ; et Sentiments pour le secrétaire général.

"La page spéciale sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong comprend près de 1.000 articles, photos, vidéos et produits de presse multimédias avec des technologies de presse modernes sur des plateformes numériques", a-t-il fait savoir, la qualifiant d’une base de données importante au service du travail de recherche et de référence des cadres, des membres du Parti et du peuple

"Elle contribue à affirmer et à diffuser la valeur des réalisations théoriques du chef du Parti et de ses grandes contributions à la construction d’une base scientifique et pratique pour le processus d’élaboration des lignes directrices et des politiques pour la construction et le développement nationaux dans la période de rénovation. C’est une base de données importante au service du travail de recherche et de référence des cadres, des membres du Parti et du peuple", a-t-il affirmé.

Le membre du Politburo Luong Cuong a hautement apprécié le lancement de la page d’information spéciale par le journal Nhân Dân, notant qu’il s’agit d’un travail opportun et pratique qui aide les cadres, les membres du Parti et les amis internationaux à mieux comprendre la vie, la carrière et les grandes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a également loué le sens élevé de la responsabilité politique, l’esprit d’innovation et l’affection particulière du journal Nhân Dân pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui a rapidement complété la page avec une grande quantité d’informations et l’application des technologies journalistiques modernes sur les plateformes numériques.

À cette occasion, le journal Nhân Dân a ouvert une exposition de photos sur le défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, comprenant 44 photos sur sa vie et sa carrière. L’exposition se déroulera jusqu’au 22 août au siège du journal Nhân Dân, au 71 de la rue Hàng Trông, à Hanoï.

