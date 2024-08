Ouverture de la 36e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

La réunion de quatre jours se concentrera sur les questions au gouvernement et 12 autres contenus importants, dont plusieurs projets de loi sur l’électricité, sur les normes et règlements techniques et sur les officiers de l’Armée populaire du Vietnam, selon Trân Thanh Mân.

Les participants donneront leurs avis sur les projets de loi concernant la défense aérienne populaire, étudieront la proposition du gouvernement sur l’introduction de deux projets de loi concernant l'assurance maladie et la prévention des maladies dans le programme d’élaboration de lois et ordonnances, a-t-il indiqué.

Les séances de questions au gouvernement seront organisées le 21 août et dans la matinée du 22 août, portant sur les secteurs de l'agriculture et du développement rural ; de l’industrie et du commerce ; de la culture, des sports et du tourisme ; de la justice ; des affaires intérieures ; de la sécurité et de l’ordre social ; de l’inspection; de la juridiction et du parquet.

S’agissant de la supervision, seront au menu des rapports concernant le respect des lois et politiques sur le renouvellement du système organisationnel et gestionnaire, l’amélioration de la qualité et de la performance des entités de service public au cours de la période 2018-2023, ainsi que la mise en œuvre des lois et politiques sur le développement et l'utilisation des ressources humaines, notamment de qualité, pour le développement socio-économique.

En outre, il étudiera le rapport de juillet 2024 de l’Assemblée nationale sur les aspirations du peuple, discutera de l'organisation d’un forum de l’Assemblée nationale sur les activités de supervision.

Le Comité permanent prendra par ailleurs des décisions concernant les propositions du Premier ministre sur la nomination d’ambassadeurs, les prévisions budgétaires du ministère de la Santé cette année, la classification des villes, etc.

