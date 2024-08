Le dirigeant Tô Lâm rend visite à l'École centrale du Parti communiste chinois

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec les représentants chinois, Tô Lâm a hautement apprécié les réalisations de cette école, avant de se déclarer convaincu que le Vietnam pourrait étudier ses bonnes expériences en termes de recherche, d'enseignement et de formation, d'innovation, d'application technologique et de promotion du développement.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les questions liés au personnel et à la théorie étaient toujours l'un des grands sujets, particulièrement soulignés et intéressés lors des Congrès nationaux du Parti communiste du Vietnam.

Selon lui, au cours des dernières années, les coopérations entre l'École centrale du PCC et les partenaires vietnamiens, dont l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, ont été constamment consolidées, renforcées et considérablement développées. Les deux parties entretiennent des relations de coopération depuis 1993 avec de nombreuses activités riches et diverses comme les échanges de délégations.

Les activités de collaboration ont obtenu de nombreux résultats remarquables, contribuant directement à améliorer les compétences de l'Académie vietnamienne, à enrichir les réalisations théoriques générales des deux Partis et à renforcer la coopération entre les deux Partis, a-t-il constaté.

Le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, To Lam, a proposé que les deux écoles favorisent leurs échanges, dont les échanges théoriques sur l’édification du Parti et la gestion du pays. Il a également suggéré de développer les formes d'échange d'expériences en matière de formation du personnel et de la recherche théorique, de co-organiser des séminaires et des symposiums en présentiel ou en ligne…

Affirmant que le Vietnam a actuellement un grand besoin concernant l’amélioration des capacités des cadres et des membres du PCV, Tô Lâm a proposé à l’École centrale du PCC de continuer de soutenir la formation de cadres vietnamiens selon des formes flexibles.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le secrétaire général et président Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne ont rendu visite à la société MEGVII implantée dans le district de Haidian, à Pékin.

Créée en 2011, la société technologique MEGVII se spécialisée dans la fourniture de produits et de solutions d'intelligence artificielle (IA). Elle compte actuellement près de 3.000 employés, avec des centres de recherche et développement (R&D) à Pékin, Shanghai, Shenzhen, Wuhan, Nanjing et Chengdu.

Ses produits commerciaux ont servi des centaines de milliers de développeurs et plus de 3 000 clients à travers le monde. À ce jour, MEGVII a remporté 28 concours mondiaux d'IA, détenu environ 1.900 brevets et participé à l'élaboration de 33 normes industrielles chinoises en matière d'IA.

En outre, MEGVII coopère avec des universités pour créer des installations de pratique pour les talents et des programmes d'enseignement.

Doté d'une envergure mondiale, l'Institut de recherche MEGVII sur la technologie d'images de cloud computing entretient des relations universitaires approfondies avec de nombreux établissements de recherche à travers le monde et a obtenu de nombreuses réalisations techniques largement reconnues.

Avec une capacité de recherche et une pratique de premier plan dans le domaine de l'IA, MEGVII a développé un système de produits d'IA intégré combinant matériel et logiciel, offrant des solutions sectorielles pour les services de l'Internet des objets (IoT).

VNA/CVN