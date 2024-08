Le SG du Parti et président Tô Lâm s'entretient avec son homologue chinois Xi Jinping

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président Tô Lâm et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président, Xi Jinping, ont effectué le 19 août à Pékin un entretien, après la cérémonie d'accueil officielle accordée au dirigeant vietnamien, en visite d'État en Chine.

Le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping a souligné que la première visite d'État en Chine était la première à l'étranger du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm en tant que chef du Parti et de l'État vietnamien.

La visite revêt une grande importance, démontrant la haute estime et la priorité absolue des deux Partis et des deux pays pour les relations Vietnam - Chine. Il a estimé qu'il s'agissait d'un moment important pour les deux pays de porter leurs relations bilatérales à un nouveau sommet, afin de les rendre plus approfondies et plus substantielles dans tous les aspects.

Photo : VNA/CVN

Xi Jinping a affirmé que le Vietnam était une direction prioritaire de la politique étrangère de la Chine, tout en affirmant soutenir le Vietnam dans la poursuite de la direction du Parti et la promotion de l’édification du socialisme.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam valorisait et accordait toujours la priorité absolue aux relations de bon voisinage, de partenariat de coopération stratégique intégral et à une communauté d’avenir partagé de portée stratégique avec la Chine, tout en affirmant sa volonté de se joindre au secrétaire général, au président Xi Jinping et à d'autres hauts dirigeants chinois pour hériter et promouvoir la longue tradition d'amitié entre les deux Partis et les deux pays et d’orienter les relations Vietnam - Chine dans une nouvelle phase de plus en plus stable, de développement durable et à long terme.

Les deux dirigeants ont discuté de la situation de chaque Parti, de chaque pays et des relations entre les deux Partis et deux pays.

Tô Lâm a félicité les grandes et importantes réalisations obtenues par le Parti, l'État et le peuple chinois sous la direction de "noyau" du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au cours de ces dix dernières années de la "nouvelle ère", surtout depuis le XXe Congrès national du Parti et avec notamment la mise en œuvre réussie dans le délai fixé de l'objectif des "100 premières années" visant à construire globalement une société de moyenne aisance, en complétant l'ensemble des 300 mesures de réforme proposées lors du 3e Plénum du Parti du XVIIIe mandat il y a 10 ans.

Tô Lâm a également exprimé sa confiance dans la construction du socialisme à la chinoise, le développement prospère de la Chine, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

Tô Lâm a informé Xi Jinping de la situation du Vietnam, soulignant que le Vietnam promouvrait au mieux l'esprit d'autonomie, de confiance en soi, de résilience et de fierté nationale pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV, préparer et organiser avec succès le XIVe Congrès national du PCV.

Xi Jinping a félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations ces derniers temps. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du Comité central du PCV, le Parti, l’État et le peuple du Vietnam récolteraient de nombreuses réalisations encore plus importantes.

S’agissant de ses activités à Guangzhou, province du Guangdong, première étape de sa visite d’État en Chine, Tô Lâm a souligné que sa visite avait lieu à l'occasion du 100e anniversaire de l’arrivée du Président Hô Chi Minh à Guangzhou pour mener des préparatifs pour la révolution vietnamienne, et du 79e anniversaire de la Révolution d’Août. Selon lui, le Parti et l'État vietnamiens apprécient la coordination et le soutien précieux de la Chine à la révolution vietnamienne au cours des périodes historiques.

Xi Jinping a souligné que les années glorieuses du Président Hô Chi Minh avaient favorisé les relations étroites entre le Vietnam et la Chine.

Les deux dirigeants ont déclaré se réjouir du développement dynamique des relations bilatérales. Tô Lâm a affirmé que le Vietnam persévérait constamment dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, et que le Vietnam restait fidèle à sa politique de défense des "4 non". Xi Jinping a fermement affirmé que la Chine persistait dans sa politique d'amitié avec le Vietnam, le considérant toujours comme une direction prioritaire et un choix stratégique de sa politique diplomatique à l’égard de ses voisins.

Les deux dirigeants ont discuté d’orientations majeures visant à accroître la confiance, à consolider l'amitié, à améliorer l'efficacité de la coopération substantielle dans tous les domaines, à maintenir la paix et la stabilité en mer, à continuer à développer les relations Vietnam - Chine de manière saine, stable et durable conformément à la devise des "16 mots" et à l'esprit des "4 bons".

Ils sont parvenus à un consensus élevé sur le renforcement de la confiance politique et le maintien d'échanges et de contacts réguliers entre les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays. Ils ont affirmé attacher de l’importance au rôle d'orientation stratégique du canal du Parti pour l'ensemble des relations bilatérales, continuer à approfondir la coopération théorique, partager rapidement les dernières réalisations théoriques et pratiques de chaque Parti et de chaque pays par le biais de mécanismes tels que des séminaires théoriques, contribuant à la cause de chaque Parti et de chaque pays.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance du renforcement et de la valorisation des domaines de coopération pratiques. Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, à promouvoir la coopération économique, le commerce et l'investissement, notamment en favorisant la connexion entre le cadre "Deux corridors, une ceinture" et la "Ceinture et la Route", à renforcer la connectivité des infrastructures ferroviaires et routières, à intensifier la coopération dans les chaînes d'approvisionnement, la coopération économique entre les provinces frontalières, et à intensifier les échanges sur la réforme des entreprises publiques.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération dans la construction de grands ouvrages à haute valeur symbolique, correspondant à la confiance politique et démontrant le niveau de développement et d'avancée scientifique et technologique de la Chine.

Il a également demandé à la Chine de fournir des prêts préférentiels, de transférer des technologies, de soutenir la formation des ressources humaines, d'investir de manière qualitative dans les infrastructures de transport clés du Vietnam, ainsi que de renforcer la coopération d'investissement dans les domaines où la Chine possède de nombreux avantages tels que l'économie verte et l'économie numérique.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a affirmé que la Chine était prête à augmenter ses importations de produits agricoles vietnamiens et à étendre les bureaux de promotion du commerce en Chine. La Chine crée des conditions favorables pour que les produits agricoles vietnamiens de haute qualité puissent accéder au marché chinois, a-t-il déclaré.

Désigner 2025 comme "Année des échanges humanistes Vietnam - Chine"

Pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer davantage les échanges entre les peuples et de promouvoir la compréhension et l'amitié entre les deux peuples, notamment entre les jeunes générations. Ils ont convenu de désigner 2025 comme "Année des échanges humanistes Vietnam - Chine".

Les deux secrétaires généraux et présidents ont approfondi les échanges sur de nombreuses questions internationales et régionales d'intérêt commun, soulignant la nécessité de coordonner et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et les mécanismes internationaux, sur la base des intérêts légitimes des deux pays, et de contribuer positivement aux intérêts communs de la communauté internationale.

Concernant les questions maritimes, les deux parties ont convenu de bien mettre en œuvre les accords communs de haut niveau atteints et de déployer des efforts pour mieux contrôler et résoudre les désaccords.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé au deux parties de respecter les intérêts légitimes de chacun, de régler les désaccords par des moyens pacifiques conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) ; de mettre en œuvre de manière stricte et complète la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et promouvoir l'élaboration d'un Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international et à la CNUDM 1982.

Au nom du Parti et de l'État du Vietnam, le secrétaire général et président Tô Lâm a respectueusement invité son homologue chinois Xi Jinping à se rendre prochainement au Vietnam. Le secrétaire général et président Xi Jinping l'a acceptée.

À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que la coopération entre écoles du Parti, l'import-export de produits agricoles, la radiodiffusion et la télévision, les médias, la santé, les infrastructures, le commerce et l'économie, l'industrie, etc.

Ensuite, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a respectueusement invité son homologue Tô Lâm à assister à un goûter.

Dans une ambiance chaleureuse et amicale, les deux dirigeants ont rappelé la tradition d'amitié entre les deux Partis et les deux pays, discuté de la coutume de préparation et de dégustation du thé de chaque pays et souligné l'importance de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN