Les épouses des dirigeants Tô Lâm et Xi Jinping assistent à un goûter de thé à Pékin

Dans le cadre de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et de son épouse en Chine, après la cérémonie d'accueil officielle, l’épouse du dirigeant vietnamien, Ngô Phuong Ly, a été invitée à assister le 19 août à un goûter de thé par la professeure Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Mme Ngô Phuong Ly a exprimé sa joie de rencontrer la professeure Peng Liyuan, avant de lui transmettre les sincères salutations de Mme Ngô Thi Mân, épouse du défunt secrétaire général du PVC, Nguyên Phu Trong.

La professeure Peng Liyuan a chaleureusement salué la visite de Mme Ngô Phuong Ly en Chine et a transmis ses sincères salutations à Mme Ngô Thi Mân.

Photo : VNA/CVN

Les deux épouses ont parlé des caractéristiques culturelles uniques des deux pays. La professeure Peng Liyuan a rappelé les souvenirs et les bonnes impressions lors de ses précédentes visites au Vietnam et a présenté quelques traits artistiques et culturels typiques de la Chine.

Les deux épouses ont également assisté à un spectacle d’arts traditionnels chinois.

VNA/CVN