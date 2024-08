Une corvette de la Marine indonésienne en visite d'amitié au Vietnam

La corvette KRI Bung Tomo - 357 de la Marine indonésienne, avec 85 officiers et marins à bord, a accosté lundi 19 août au port de Nhà Rông, à Hô Chi Minh-Ville, entamant sa visite d'amitié au Vietnam du 19 au 24 août.

Photo : sggp.org.vn/CVN

Les forces navales des deux pays vont mener des exercices conjoints en mer, dans le cadre de leur deuxième session d'entraînement conjointe cette année.

Par ailleurs, l'équipage de la corvette KRI Bung Tomo - 357 effectuera une visite de courtoisie auprès des responsables du Commandement de la IIe Région navale de la Marine populaire du Vietnam. Il participera également à des échanges culturels, sportifs et culinaires avec de jeunes officiers vietnamiens, et visitera des musées, sites historiques et attractions touristiques de la ville.

Les activités de la Marine indonésienne et la visite de la corvette KRI Bung Tomo contribueront à renforcer les relations traditionnelles et l'amitié entre ces deux voisins proches de l'ASEAN, ainsi que la coopération, la compréhension et la confiance mutuelle entre leurs armées.

VNA/CVN