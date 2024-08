Le dirigeant Tô Lâm rencontre le Premier ministre chinois Li Qiang

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm a eu lundi 19 août à Pékin, en Chine, une rencontre avec le Premier ministre chinois Li Qiang, réaffirmant la politique cohérente et le choix stratégique du Vietnam de développer ses relations de voisinage amical et de coopération intégrale avec la Chine.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam continuera de consolider et de promouvoir les réalisations importantes et les perceptions communes des hauts dirigeants vietnamiens et chinois sur l’élévation du partenariat de coopération stratégique intégrale et la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants ont passé en revue les résultats marquants de la coopération bilatérale au cours des derniers temps, notamment le renforcement de la confiance politique, des échanges et contacts, de la coopération commerciale et touristique entre les deux pays et des investissements chinois au Vietnam

Saluant chaleureusement la visite d’État en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm, le Premier ministre Li Qiang a affirmé que la Chine considère toujours les relations avec le Vietnam comme une direction prioritaire dans sa politique étrangère de voisinage.

Le Parti et le gouvernement chinois soutiennent constamment le Vietnam dans la promotion globale de l’œuvre de rénovation, l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation du pays et l’édification rapide du socialisme adapté aux conditions du Vietnam, a-t-il poursuivi.

Les deux parties ont considéré que le potentiel de coopération entre les deux pays reste énorme, et ont convenu de déployer des efforts pour promouvoir davantage la confiance politique et économique, construire efficacement la communauté d’avenir partagé de portée stratégique, amener les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement dans la direction des "6 plus".

Elles ont convenu de maintenir des contacts au plus haut niveau et à tous les niveaux; de promouvoir les liens via des canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Front de la Patrie; d’élargir leur coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la défense et la sécurité; de bien organiser des célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025; et de collaborer et de se soutenir mutuellement dans les mécanismes et forums internationaux.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s’est félicité de la participation de la Chine à la construction des lignes ferroviaires à écartement standard reliant le Vietnam à la Chine, ainsi que de sa coopération sur la ligne ferroviaire Vientiane - Vung Tàu et le chemin de fer urbain à Hanoï.

Il a exhorté la Chine à continuer à ouvrir son marché aux produits agricoles vietnamiens de haute qualité, à faciliter l’ouverture du consulat général du Vietnam à Chongqing et des bureaux de promotion commerciale en Chine, à promouvoir les projets d’investissement d’envergure au Vietnam, à piloter des postes-frontières intelligents, à étudier le paiement en monnaie locale.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a proposé à la Chine de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation verte, de la transformation numérique et de l’agriculture de haute technologie, ainsi que dans l’éducation, la culture et le tourisme, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles.

Le Premier ministre Li Qiang a mis en avant la promotion de la coopération gagnant-gagnant dans la direction des "6 plus", le renforcement de la connexion du transport ferroviaire entre le Vietnam et l’Europe via la Chine, l’accélération de l’étude de faisabilité de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et de la planification des lignes ferroviaires Dông Dang - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, la facilitation des exportations agricoles vietnamiennes vers la Chine.

Les deux parties ont également discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun, ont convenu de contrôler et de gérer de manière satisfaisante les désaccords, de maintenir la paix et la stabilité en mer et de consolider un environnement favorable pour le développement de chaque pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que les deux parties mettent strictement en œuvre les perceptions communes de haut niveau et l’Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine.

Il les a exhorté à respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), les droits et intérêts légitimes de chacun; à promouvoir l’efficacité des mécanismes de négociation sur les questions maritimes; à gérer adéquatement la question des bateaux de pêche; à bien contrôler la situation en mer, à maintenir l’élan de développement stable et positif des relations bilatérales ainsi que la paix et la stabilité dans la région.

VNA/CVN