Tô Lâm et Xi Jinping assistent à la signature des documents de coopération

Le 19 août à midi, au Grand Palais du Peuple à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm et le secrétaire général du Parti communiste de Chine (PCC) et président Xi Jinping ont assisté à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.