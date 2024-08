Le dirigeant Tô Lâm rencontre le plus haut législateur chinois Zhao Leji

Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays ; se sont échangées et sont parvenus à des conceptions communes sur les mesures visant à renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique intégral et à approfondir la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a remercié les sentiments particuliers et profonds accordés par le Parti, l’État et le peuple chinois au défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, et souligné l’engagement du Vietnam à poursuivre et à promouvoir son héritage politique en mettant l’accent sur le renforcement des relations de coopération et d’amitié avec la Chine.

Il a affirmé que cette démarche est une politique constante, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a invité le président du Comité permanent de l’ANP, Zhao Leji, à se rendre au Vietnam pour co-présider avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV), Trân Thanh Mân, la première session du mécanisme de coopération parlementaire Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

Il a également exhorté les deux organes législatifs à multiplier les échanges et visites, à concrétiser les contenus de coopération, à renforcer leur surveillance afin de promouvoir une coopération plus profonde et efficace, et à collaborer étroitement dans la mise en œuvre des traités internationaux auxquels les deux pays sont partie pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement régionaux et mondiaux.

De son côté, Zhao Leji a exprimé son soutien aux opinions du secrétaire général et président Tô Lâm concernant le développement des relations entre les deux Partis et les deux pays, le renforcement des échanges entre l’ANP et l’ANV, et le déploiement de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a également proposé d’améliorer la connectivité dans les infrastructures clés, telles que les chemins de fer et les routes, et de renforcer la coopération transfrontalière. Il a affirmé que la Chine est prête à importer davantage de produits agricoles vietnamiens et à soutenir des projets d’amélioration des conditions de vie au Vietnam.

Le plus haut législateur chinois a plaidé pour une collaboration plus étroite entre les deux parties pour organiser des célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025, tout en résolvant de manière appropriée les questions frontalières et territoriales.

Il affirmé que l’ANP est prête à promouvoir et à approfondir davantage les échanges amicaux et la coopération pragmatique avec l’ANV, à contribuer activement à l’approfondissement de la construction de la communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam, apportant ainsi des avantages pratiques aux deux pays et à leurs peuples.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est rendu au Mémorial du président Mao Zedong, le leader du peuple chinois, le camarade intime du peuple vietnamien.

VNA/CVN