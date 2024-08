Le dirigeant chinois préside la cérémonie d'accueil officielle du dirigeant vietnamien

Dans la matinée du 19 août, la cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et de son épouse, a eu lieu solennellement à Pékin, en Chine.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lam et son épouse effectuent du 18 au 20 août une visite d’État en Chine, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et de son épouse.

La cérémonie d’accueil officielle a été présidée par le dirigeant Xi Jinping et son épouse.

Après la cérémonie d'accueil, le secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping, et le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, se sont entretenus.