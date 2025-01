Le président de l’Assemblée nationale rend hommage à de défunts dirigeants

Le 5 janvier, à Hanoï, à l'occasion du début de l’an 2025 et à l’approche du Têt (Nouvel An lunaire), le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, est allé rendre hommage au défunt secrétaire général Truong Chinh, au défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong et au défunt président de l'Assemblée nationale Lê Quang Dao chez eux.