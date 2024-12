Les dirigeants cambodgiens félicitent l’ambassadeur du Vietnam pour ses contributions

Du 9 au 25 décembre, l’ambassadeur Nguyên Huy Tang a été reçu par le roi Norodom Sihamoni, le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat Samdech Techo Hun Sen, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet, ainsi que d’autres hauts dirigeants et anciens dirigeants cambodgiens.

Lors des rencontres, les deux parties ont passé en revue les réalisations dans les relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme" entre les deux pays au cours de la période écoulée, en particulier pendant le mandat de l’ambassadeur Nguyên Huy Tang.

Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les efforts pour développer davantage la coopération bilatérale, le bon voisinage et l’amitié traditionnelle qui ont été construits et continuellement cultivés pendant plus d’un demi-siècle.

Promouvoir la coopération dans les domaines

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam le 25 décembre, Samdech Techo Hun Sen a salué les contributions de l’ambassadeur lui-même et de l’ambassade au renforcement et à la promotion des relations bilatérales et de la coopération dans tous les domaines.

Il a exprimé son espoir que les deux pays continuent de renforcer et de promouvoir la coopération dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce et du tourisme, au profit de leurs peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

À cette occasion, Samdech Techo Hun Sen a remis l’Ordre royal de Sahametrei - classe Moha Sena pour reconnaître les contributions significatives de l’ambassadeur Nguyên Huy Tang. L’ordre, conféré par le roi par décret royal, honore les fonctionnaires diplomatiques qui ont apporté des contributions substantielles au renforcement de l’amitié traditionnelle avec le Cambodge.

En recevant le diplomate vietnamien le 12 décembre, Samdech Khuon Sudary a souligné le rôle de l’ambassadeur en tant que pont et coordinateur dans la mise en œuvre de l’aide de 25 millions de dollars du Vietnam pour aider le Cambodge à construire un nouveau bâtiment administratif de l’Assemblée nationale du Cambodge, ainsi que dans l’organisation de la visite officielle au Cambodge du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de la visite d’État du roi Norodom Sihamoni au Vietnam en novembre.

Créer un nouvel élan

Le plus haut législateur cambodgien a affirmé que l’Assemblée nationale du Cambodge est disposée et désireuse de coopérer étroitement avec le nouvel ambassadeur vietnamien pour continuer à atteindre des objectifs communs pour la prospérité des deux peuples et pour les peuples du monde entier.

Plus tôt le 10 décembre, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet a reçu l’ambassadeur Nguyên Huy Tang, au cours de laquelle il a convenu de renforcer davantage l’efficacité de la coopération bilatérale en matière économique, commerciale, d’investissement et de tourisme afin de créer un nouvel élan pour renforcer la coopération dans d’autres domaines.

Le diplomate vietnamien a partagé qu’avec ses 44 années de service associé au Cambodge, il a toujours eu la plus profonde affection pour le pays et son peuple. Il a affirmé que, quel que soit le poste qu’il occupe, il continuera à entretenir et à renforcer l’amitié et la solidarité traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge.

