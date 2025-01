La 41e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale se déroule pendant 1,5 jour

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân prononcera un discours d'ouverture et, de concert avec les vice-présidents de l'Assemblée nationale, présidera la réunion.

Lors de cet événement, le Comité permanent de l'Assemblée nationale donnera des avis sur l'explication, l’acceptation et la révision des projets de loi, notamment la Loi sur l'industrie des technologies numériques ; la Loi sur l’emploi (modifiée) ; la Loi de révision et de complément de certains articles de la Loi sur la publicité ; la Loi de révision et de complément de certains articles de la Loi sur les normes et réglementations techniques.

En outre, le Comité permanent de l'Assemblée nationale examinera et approuvera la Résolution détaillant l'organisation des rencontres entre des électeurs et des députés et des membres du Conseil populaire ; la Résolution du Comité permanent de l'Assemblée nationale réglementant la mise en œuvre de la démocratie au sein des organes de l'Assemblée nationale, des organes relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale et des organes des Conseils populaires à tous les niveaux.

En ce qui concerne les travaux de supervision, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera le rapport de l’Assemblée nationale sur les travaux d’aspiration du peuple en décembre 2024 ; donnera des avis sur le Plan de supervision thématique de l'Assemblée nationale sur "La mise en œuvre des politiques et des lois sur la protection de l'environnement depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection de l'environnement 2020".

Lors de cette réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale donnera son avis sur les préparatifs de la 9e session extraordinaire de la XVe Assemblée nationale.

VNA/CVN