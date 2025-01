Le secrétaire général du Parti travaille avec la Police provinciale de Binh Phuoc

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, a salué les contributions de la Police provinciale à la garantie de la sécurité et de l'ordre dans la localité, au service du développement socio-économique local.

Concernant les orientations et les tâches clés dans les temps à venir, il a souligné que l'année 2025 revêtait une signification particulièrement importante pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti. Il a encouragé la province à s’efforcer d’atteindre, voire dépasser, les objectifs de travail cette année, à organiser avec succès les congrès des organisations du Parti de tous niveaux pour s’orienter vers le XIVe Congrès national du Parti.

Le chef du Parti a demandé à la Police provinciale d'appliquer de manière drastique la résolution n° 12 du 16 mars 2022 du Politburo visant à promouvoir la construction d'une Police populaire transparente, solide, puissante, professionnelle, moderne, répondant aux exigences et aux tâches en cette nouvelle conjoncture.Binh Phuoc est une province frontalière, où vivent des minorités ethniques.

Photo : VNA/CVN

La Police provinciale doit maintenir l'ordre social et la sécurité, favorisant le développement socio-économique et constituant un appui fiable du Parti, des autorités et du peuple à Binh Duong, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général s’est déclaré convaincu que la Police provinciale de Binh Phuoc accomplirait avec succès ses tâches, contribuant ainsi au développement rapide, durable et global de Binh Phuoc.

À cette occasion, il a remis des cadeaux aux membres du personnel de la Police provinciale de Binh Phuoc.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le secrétaire général Tô Lâm a rendu visite et présenté des cadeaux au Héros des Forces armées populaires Duong Duc Thung, né en 1954, dans le quartier de Tiên Thanh, ville de Dông Xoài, province de Binh Phuoc.

VNA/CVN