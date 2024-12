Le Cambodge appelé à créer des conditions plus favorables pour des personnes d'origine vietnamienne

>> Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec le Cambodge

>> Développement de l'amitié traditionnelle Vietnam - Cambodge

>> Collaboration Vietnam - Cambodge pour les Monuments de l’Amitié entre les deux pays

Photo : VNA/CVN

Au cours de son voyage, la délégation a eu des séances de travail avec des ministères, des agences et des localités du Cambodge et a rendu visite à des personnes d'origine vietnamienne dans la capitale Phnom Penh et dans la province de Preah Sihanouk.

À cette occasion, Lê Thi Thu Hang a demandé aux dirigeants cambodgiens de continuer à prêter attention et à coopérer pour résoudre un certain nombre de problèmes liés aux personnes d'origine vietnamienne.

Les 28 et 29 décembre, Lê Thi Thu Hang et sa suite ont travaillé avec le gouverneur de la province de Preah Sihanouk, Mang Sineth et ont rencontré les responsables de la branche de l'Association Khmère-Vietnam au Cambodge (KVA) dans la province de Preah Sihanouk.

Lê Thi Thu Hang a remercié le gouvernement et le peuple cambodgiens d'avoir créé des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse faire des affaires et vivre de manière stable dans le pays, et a appelé les dirigeants cambodgiens à continuer de prêter attention et de coopérer pour résoudre les problèmes liés aux personnes d'origine vietnamienne au Cambodge.

Soulignant que la coopération décentralisée jouer un rôle important dans la coopération globale entre les deux pays, elle a apprécié la coopération multiforme entre la province de Preah Sihanouk et le Vietnam, en particulier avec les localités vietnamiennes où Preah Sihanouk entretient des relations de coopération étroites.

De son côté, le gouverneur Mang Sineth a proposé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères coordonne ses efforts avec les agences compétentes pour encourager les entreprises vietnamiennes, en particulier dans les provinces de Kien Giang et Bac Lieu, et dans la ville de Hai Phong, à développer leurs échanges commerciaux et à accroître leurs investissements à Preah Sihanouk, l'une des quatre provinces côtières du Cambodge avec un grand potentiel sur le tourisme, les services et les transports, avec un système combiné pratique de transport maritime, routier et aérien.

Lê Thi Thu Hang a demandé que les autorités compétentes de Preah Sihanouk continuaient de soutenir les personnes d'origine vietnamienne en matière des documents juridiques, créer les conditions aux enfants d'origine vietnamienne à aller à l'école, aider les personnes d'origine vietnamienne à s'intégrer et à contribuer à la localité.

Le responsable de Preah Sihanouk a déclaré qu'il continuerait à faciliter les activités de la succursale KVA de Preah Sihanouk pour résoudre progressivement les difficultés actuelles de la communauté vietnamienne dans cette localité.

Lors de la visite au siège de la la succursale de KVA à Preah Shihanouk le 29 décembre, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a demandé que l'Association continuait de promouvoir les résultats obtenus au cours des dernières années, de soutenir toujours des citoyens dans tous les aspects de la vie, d’avoir des programmes et des plans de sensibilisation au près de la communauté pour qu’elle se conforme toujours aux lois locales ; d’accorder plus d’attention aux études des enfants d’origine vietnamienne.

Durant cette tournée, Lê Thi Thu Hang et sa suite ont eu une séance de travail avec le consul général du Vietnam à Preah Sihanouk, Lai Xuân Chiên et le personnel du consulat général, et ont déposé des fleurs au Monument de l'amitié Cambodge - Vietnam à cette localité.

Auparavant, les 26 et 27 décembre, la délégation du ministère des Affaires étrangères a eu de nombreuses activités dans la capitale Phnom Penh telles que des rencontres avec le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge Sea Kosal, le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur Santibindit Sok Phal et le maire de Phnom Penh, Khuong Sreng...

À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères a apprécié les contributions des entreprises vietnamiennes au Cambodge au développement des relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays, contribuant ainsi à soutenir le bien-être social, à créer des emplois pour les habitants, notamment les personnes d'origine vietnamienne.

VNA/CVN