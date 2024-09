UNICEF : près de 6 millions d'enfants en Asie du Sud-Est touchés par le typhon Yagi

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le typhon Yagi a provoqué des vents violents et des pluies torrentielles au Vietnam, en Thaïlande, au Laos et au Myanmar lorsqu'il a balayé la région il y a près de deux semaines.

La Thaïlande a signalé trois décès supplémentaires le même jour, portant le bilan du pays à 18, avec un total de 537 décès désormais confirmés dans la région.

Près de 400.000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile par les inondations au Myanmar.

Selon l’UNICEF, les risques climatiques et humanitaires qui se chevauchent affectent de manière disproportionnée les enfants d’Asie de l’Est et du Pacifique, où ils sont six fois plus susceptibles que leurs grands-parents d’être touchés.

VNA/CVN