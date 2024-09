Cao Bang reçoit des réservoirs d’eau en plastique grâce à l’UNICEF

Photo : VNA/CVN

Ce projet vise à renforcer la résilience des enfants aux risques de catastrophe naturelle et aux effets du changement climatique. Dans ce cadre, 850 réservoirs d'eau en plastique, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dôngs, ont été distribués aux provinces de Lang Son et Cao Bang, dont 456 à Cao Bang pour soutenir les familles manquant d’eau propre, celles ayant des enfants en bas âge, celles dont la femme est le pilier économique du foyer, celles issues de minorités ethniques, les écoles et les postes de santé...

La cérémonie de remise des réservoirs d’eau a eu lieu dans la commune de Phi Hai, district de Quang Hoa. Ce soutien opportun aidera les gens à stocker l'eau en cas d'événement climatique extrême.

Cao Bang figure parmi les localités qui ont subi de lourds dégâts causés par le typhon Yagi. Au 16 septembre, Cao Bang comptait environ 55 morts et deux disparus. De nombreuses zones de la province ont été touchées par des glissements de terrain et le trafic a été coupé.

Selon Maharajan Muthu, chef pour la survie et le développement de l'enfant chez l’UNICEF Vietnam, cette année, l'UNICEF continue d’acheter des réservoirs d'eau en plastique pour soutenir les zones touchées par des catastrophes naturelles.

VNA/CVN