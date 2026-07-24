Le commerce Vietnam - Chine via le poste frontière de Youyi Guan bondit de 28,3%

Les échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam ont atteint 305,6 milliards de yuans, soit une hausse de 28,3 % sur un an, représentant 83,9 % du volume total des échanges transitant par ce poste frontière.

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La valeur totale des importations et des exportations transitant par le poste frontière de Youyi Guan, situé dans la ville de Pingxiang (région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine), a atteint 364,12 milliards de yuans (54,3 milliards de dollars) au premier semestre 2026, soit une augmentation de 26% sur un an.

Cette croissance témoigne d’une forte progression des échanges frontaliers entre la Chine et le Vietnam en particulier, et entre la Chine et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en général.

Photo : VNA/CVN

Youyi Guan est l’un des principaux points de passage terrestres entre la Chine et l’ASEAN, le Vietnam demeurant son premier partenaire commercial.

Selon les autorités douanières de Youyi Guan, le poste frontière a traité 618.000 déclarations d’importation et d’exportation au cours du semestre, soit une hausse de 29,7% sur un an. Les déclarations d’exportation ont progressé de 30,6% pour atteindre 553.000, tandis que les déclarations d’importation ont augmenté de 22% pour s’établir à 65.000. Le volume de marchandises a atteint 4,112 millions de tonnes, en hausse de 21,5% par rapport à l’année précédente.

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’ASEAN ont totalisé 361,4 milliards de yuans (53,3 milliards de dollars), soit une augmentation de 26,2%, représentant 99,3% de la valeur totale des échanges au poste frontière.

Les échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam ont atteint 305,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 28,3% sur un an, représentant 83,9% du volume total des échanges transitant par le poste frontière.

La composition des marchandises échangées s’est également améliorée, les exportations de produits électromécaniques progressant de 43,3%, portées par la forte croissance des expéditions de composants électroniques et d’automobiles. Du côté des importations, les produits électromécaniques ont représenté près de 80% de la valeur totale des importations.

Le durian est resté un contributeur essentiel au commerce agricole entre la Chine et l’ASEAN. Les importations de durian via Youyi Guan ont atteint 10,97 milliards de yuans au premier semestre, soit une hausse de 55,9% sur un an. Les autorités douanières prévoient une forte augmentation des importations de durian dans les prochains mois, avec le début des récoltes dans les principales régions productrices du Vietnam et chez les autres producteurs de l’ASEAN.

Premier point de passage terrestre de la Chine vers l’ASEAN, Youyi Guan continue de renforcer son rôle de plateforme logistique et de transbordement majeure, soutenant les chaînes d’approvisionnement régionales, notamment pour les produits agricoles, l’électronique et l’industrie manufacturière.

VNA/CVN