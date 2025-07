Thaïlande : l'économie numérique devrait croître de 6,2% en 2025

Le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques (DES) table sur une croissance de 6,2% du Produit intérieur brut (PIB) numérique du pays en 2025 par rapport à l’année précédente.

Ce taux est 3,4 fois supérieur aux prévisions de croissance du PIB national, et ce malgré les répercussions potentielles de la guerre commerciale et des mesures tarifaires entre les États-Unis et leurs partenaires.

Dans un rapport actualisé au 27 juin, le Bureau du DES (BDE) a souligné que cette croissance serait principalement portée par la hausse continue des exportations numériques, permettant d'atténuer l’impact des barrières douanières américaines.

Le vice-Premier ministre et ministre du DES, Prasert Jantararuangtong, a précisé qu’un autre facteur clé résidait dans l’essor de l’utilisation des services de paiement numérique, aussi bien chez les citoyens thaïlandais que chez les touristes étrangers.

Il a insisté sur le fait que l’économie numérique jouait désormais un rôle central dans le développement économique du pays. Rien qu’au cours des cinq premiers mois de l’année, la valeur des exportations numériques a atteint 860 milliards de bahts, soit une hausse de 35% par rapport à la même période de l’an dernier.

Pour sa part, le secrétaire général du BDE, Wetang Phuangsup, a indiqué que la valeur totale de l’économie numérique thaïlandaise devrait s’élever à 4 690 milliards de bahts en 2025, soit une croissance annuelle de 6,2%.

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment révisé à la baisse sa prévision de croissance de l’économie mondiale, la ramenant à 2,8%. De son côté, le Conseil national pour le développement économique et social de Thaïlande (NESDC) prévoit une croissance modeste de 1,8 % pour le PIB national cette année.

