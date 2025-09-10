La Thaïlande prolonge le taux de TVA à 7% pour une année supplémentaire

Le gouvernement thaïlandais intérimaire a approuvé une prolongation du taux actuel de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le maintenant à 7% pour une année supplémentaire au lieu de revenir à 10%.

La réduction prolongée sera en vigueur du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.

Pour expliquer cette décision, le vice-ministre thaïlandais des Finances, Chulaphan Amornvivat, a déclaré que le gouvernement intérimaire craignait que si la décision était reportée au nouveau cabinet du Premier ministre Anutin Charnvirakul, il serait trop tard et que les consommateurs soient contraints de payer la TVA à 10% à compter du 1er octobre.

Précédemment, le vice-Premier ministre et ministre des Finances thaïlandais, Pichai Chunhavajira, avait déclaré lors d'une interview que le gouvernement devait tenir compte des besoins de recettes de l'État et de la charge potentielle pour la population. Il a reconnu que la Thaïlande maintenait un taux de TVA de 7% depuis plus de 20 ans, tandis que de nombreux pays l'augmentaient progressivement.

Cependant, Pichai Chunhavajira a déclaré que, bien que ce taux de 7% soit considéré comme faible par rapport aux normes régionales, une augmentation de la taxe dans un contexte économique difficile n'était peut-être pas le bon moment. Par conséquent, si le gouvernement souhaite augmenter la TVA à l'avenir, il doit veiller à ce que les recettes fiscales soient utilisées pour l'investissement, la création d'emplois ou le soutien aux personnes à faibles revenus, et non uniquement pour réduire la dette publique.

Pour les entreprises et les consommateurs, cette mesure contribuera à maintenir les prix des biens et services à leurs niveaux actuels, atténuant ainsi la pression exercée par la hausse des coûts dans un contexte de ralentissement économique, a déclaré Pichai Chunhavajira. Il s'agit d'un signal positif qui montre que le gouvernement continue de privilégier la stimulation des dépenses intérieures.

