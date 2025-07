Zoe, l’audace d’une nouvelle voix pour la V-pop

Avec Hit My Head, Zoe fait une entrée remarquée sur la scène musicale vietnamienne. Formée entre Hô Chi Minh-Ville et l’Europe, cette artiste aux multiples talents affirme une vision ambitieuse, entre enracinement culturel et ouverture internationale.

Une révélation nommée Zoe. Ce nom, encore peu connu du grand public il y a quelques mois, commence à résonner avec insistance dans l’univers V-pop. Le 16 juin dernier, la jeune chanteuse et danseuse a dévoilé Hit My Head, son tout premier clip, véritable concentré d’énergie pop aux accents contemporains. Le morceau séduit par son esthétique léchée et son refrain entêtant, mais surtout par le message profond qu’il véhicule : oser se réinventer, apprendre de ses blessures et avancer avec courage.

Zoe ne sort pas de nulle part. Avant de prendre le micro, elle a d’abord foulé les planches. Passionnée par la danse depuis l’enfance, elle débute à quatre ans, choisi la voie du ballet à 12 ans, puis suit six années de formation rigoureuse à Hô Chi Minh-Ville. Très vite, son talent la propulse à l’international. Elle intègre l’Iwanson International School of Contemporary Dance, à Munich, où elle se perfectionne en jazz, hip-hop et danse contemporaine. C’est là qu’elle affine son style, forge son identité artistique et collabore avec des chorégraphes de renom.

De retour en Asie, elle brille dès 2016 au sein de la Arabesque Dance Company, première troupe professionnelle de danse néoclassique et contemporaine à Hô Chi Minh-Ville. Cette vitrine de l’excellence chorégraphique vietnamienne devient pour elle un tremplin vers les scènes internationales. Elle participe à de nombreux festivals en Europe et multiplie les projets artistiques en tant que chorégraphe et performeuse indépendante.

C’est cette même sincérité qu’elle injecte dans son premier single Hit My Head. Plus qu’une simple chanson, ce titre marque un tournant : la fusion entre l’expression corporelle et l’expression vocale. À travers des paroles percutantes et une mise en scène audacieuse, Zoe évoque les tourments de l’amour, les luttes intérieures, et surtout cette capacité à rebondir. “Il faut parfois frapper fort à la porte de soi-même pour continuer à avancer”, confie-t-elle.

Et pour frapper fort, Zoe choisit une stratégie inhabituelle : lancer d’abord une version anglaise du titre, dévoilée en avant-première en Croatie, avant de publier la version vietnamienne le 27 juin. Un choix délibéré, symbolique, qui traduit son double ancrage : à la fois artiste vietnamienne fière de ses racines et citoyenne du monde prête à dialoguer avec un public international. Les deux versions partagent le même ADN musical, mais chacune révèle une facette de son identité. Si la version anglaise présente une esthétique globale et moderne, la version vietnamienne agit comme un pont émotionnel vers son pays natal. Le phrasé naturel, les mots choisis avec soin, témoignent de sa volonté de rester proche de son public d’origine, tout en s’ouvrant aux autres.

Cette ambition s’incarne pleinement dans une étape décisive. Il s’agit de la signature récente d’un contrat avec Menart, l’un des labels les plus influents d’Europe, et représentant exclusif de Sony Music Europe pour l’Europe du Sud-Est. Grâce à cette collaboration, Zoe devient la première femme artiste pop asiatique à rejoindre cette structure. Un jalon symbolique et stratégique, qui ouvre grand les portes du marché international.

Dotée d’un sens aigu de l’esthétique et d’une énergie scénique remarquable, Zoe ne laisse rien au hasard. Chacune de ses performances est pensée, ciselée, portée par une exigence artistique rare. Dans un paysage musical parfois saturé de produits formatés, elle propose un univers cohérent, personnel, où chaque note, chaque geste, raconte une histoire. La sienne, mais aussi celle d’une jeunesse en quête de sens.

À 27 ans, Zoe prépare déjà son premier album, prévu pour la fin de l’année. Elle y promet de nouveaux styles musicaux, mais toujours avec le même souci de qualité, tant sur le plan sonore que visuel. Loin des tendances éphémères, elle cherche à construire une œuvre durable, sincère, à l’image de son parcours.

