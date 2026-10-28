Israël : la participation aux élections législatives atteint 77,7%, un record en 27 ans

Le taux de participation aux élections législatives en Israël a atteint 77,7% à la clôture des bureaux de vote, mardi 27 octobre à 22h00 (heure locale), selon le dernier bilan de la Commission électorale centrale, chargée de superviser le scrutin.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce taux de participation est le plus élevé enregistré en Israël depuis 27 ans, soit une hausse de plus de 7 points de pourcentage par rapport aux élections législatives de 2022.

Selon les sondages de sortie des urnes diffusés par la chaîne publique Kan et la chaîne commerciale Channel 13, le bloc de l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot était crédité de 53 sièges, contre 50 pour celui du Premier ministre Benyamin Nétanyahou. De son côté, Channel 12 attribuait 52 sièges au bloc d'Eisenkot et 50 à celui de Nétanyahou. Aucun des deux blocs n'aurait ainsi obtenu la majorité absolue de 61 sièges nécessaire pour former un gouvernement.

Xinhua/VNA/CVN