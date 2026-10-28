Israël : la participation aux élections législatives atteint 77,7%, un record en 27 ans

>> Israël réduit drastiquement la présence diplomatique britannique à Jerusalem-Est
>> Un mort et 24 blessés dans une explosion lors d'une sortie scolaire dans le Nord d'Israël
|Des électeurs votent dans un bureau de vote pour les élections législatives à Bnei Brak, dans le Centre d’Israël, le 27 octobre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Ce taux de participation est le plus élevé enregistré en Israël depuis 27 ans, soit une hausse de plus de 7 points de pourcentage par rapport aux élections législatives de 2022.
Selon les sondages de sortie des urnes diffusés par la chaîne publique Kan et la chaîne commerciale Channel 13, le bloc de l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot était crédité de 53 sièges, contre 50 pour celui du Premier ministre Benyamin Nétanyahou. De son côté, Channel 12 attribuait 52 sièges au bloc d'Eisenkot et 50 à celui de Nétanyahou. Aucun des deux blocs n'aurait ainsi obtenu la majorité absolue de 61 sièges nécessaire pour former un gouvernement.
Xinhua/VNA/CVN