Bac Giang poursuit ses efforts en termes de réforme administrative

Selon le Comité populaire de Bac Giang, en 2024, cette province du Nord continue de prêter attention à l'amélioration de la qualité de la réforme administrative, du climat d’affaires et d’investissement local, parallèlement à une transformation numérique intégrale.

>> Bac Giang accélère l’agencement des unités administratives de district et de commune

Photo: hcc.bacgiang/CVN

L'objectif est de continuer à placer Bac Giang parmi les premières localités du pays en termes de réforme administrative, d’amélioration du climat d’affaires et d'investissement et de la compétitivité provinciale.

Depuis 2021, Bac Giang figure continuellement parmi les premières localités du pays en termes d'indice de réforme administrative (PAR Index). Elle s’est classée 7e parmi les 63 provinces et grandes villes du pays en 2021 et 4e en 2022 et 2023.

VNA/CVN