Le Vietnam développer l’intelligence artificielle responsable

Dans le but de faire de l'intelligence artificielle (IA) un domaine technologique important au Vietnam, en janvier 2021, la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'IA pour 2030, a été promulguée par le Premier ministre.

La Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle pour 2030 vise à faire du Vietnam un pôle d'innovation et de développement des solutions et des applications d’IA dans la région ASEAN d’ici 2030.

Au bout de trois ans de mise en œuvre de la Stratégie, le Vietnam a obtenu de premiers résultats encourageants. Selon le rapport "Government Artificial Intelligence Readiness Index" réalisé par Oxford Insight, en 2023, le Vietnam est arrivé au 59e rang sur 193 pays dans le monde, au 5e rang sur 10 dans l'ASEAN en termes d'exploitation et d'application de l'IA pour opérer et fournir des services, soit une progression d’un rang par rapport à 2022.

Cependant, le développement rapide de l’IA pose de nombreux défis en matière de gestion et d’administration, dont des problèmes de sécurité et de sûreté, de confidentialité, de protection des droits de propriété intellectuelle...

Lors de la Journée de l'intelligence artificielle du Vietnam 2024 (AI4VN) tenue récemment à Hanoï, le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Luu Quang, a affirmé que le Vietnam plaçait les intérêts nationaux et ceux de la société et du peuple au centre du développement et de l’application de l’IA, n'abuserait absolument pas de la technologie pour violer les droits et intérêts légitimes…

Ces derniers temps, le ministère des Sciences et des Technologies et les autres organismes concernés se sont efforcés d’améliorer le cadre réglementaire et de lancer des mécanismes et des politiques pour faciliter le développement de l'IA responsable au Vietnam.

En juin dernier, le ministère des Sciences et des Technologies a publié la Décision N°1290 concernant certains principes sur la recherche et le développement de systèmes d'IA responsable pour une société centrée sur l'humain, où chacun pourra profiter des avantages des systèmes d'IA...

Il s'agit du premier document au Vietnam qui décrit un certain nombre de principes généraux auxquels il faut prêter attention dans la recherche et le développement de systèmes d'IA responsable. Il recommande que les organisations, les unités et les individus consultent volontairement ces principes et les appliquent dans le processus de recherche, de conception, de développement et de fourniture de systèmes d'IA.

