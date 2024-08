Le secteur de la santé accélère l'utilisation de l'IA pour un meilleur service

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les diagnostics d'imagerie médicale aide les médecins à réduire le temps de travail et à prendre des décisions plus rapidement avec une plus grande précision, a déclaré le D r. Mai Hông Son de l'hôpital militaire 108 lors d'une conférence médicale tenue les 23 et 24 août dans la ville centrale de Dà Nang.

Mai Hông Son a déclaré à la conférence "Solutions pour accélérer l'adoption de l'IA dans les soins de santé dans le centre-ville". Les applications d'IA ont également aidé les médecins à produire des rapports de diagnostic de maladie en cinq minutes au lieu des 20 minutes habituelles, avec un taux de précision de 80%.

Photo : VNA/CVN

"Les applications d'IA sont désormais largement utilisées dans différents domaines, mais les soins de santé figurent parmi les quatre premiers utilisés au Vietnam. Nous avons coopéré avec des ingénieurs informatiques pour créer davantage de nouvelles applications de l'IA dans les services et le traitement d'imagerie médicale", a déclaré le Dr. Mai Hông Son.

"Je m’attends à ce que davantage d’hôpitaux utilisent plus en plus la haute technologie et l’IA pour fournir le meilleur service possible aux personnes".



Selon le ministère de la Santé, le secteur de la santé vietnamien a accéléré la recherche sur l’IA et l’utilisation de la technologie dans le traitement médical ainsi que la transformation numérique des soins de santé.

Le Vietnam compte désormais plus de 100 millions d’habitants, environ 1.400 hôpitaux publics, plus de 350 hôpitaux privés et plus de 50.000 cliniques, a indiqué le ministère de la Santé.

Un million de personnes seront dépistées pour des maladies grâce à une plateforme d’intelligence artificielle (IA) dans le cadre d’un programme de volontariat pour la santé communautaire, a proposé l’Association des jeunes médecins du Vietnam (VYPA).

Le professeur Curtis Langlotz, directeur du centre Stanford pour l’IA et l’imagerie, a partagé les avantages de l’utilisation de l’IA et l’avenir de l’IA en radiologie ainsi que l’empathie de l’explication du Chatbot.

Steven Truong Quoc Hung, fondateur et PDG de VinBrain, a déclaré : "Avec l'IA générative, nous réécrivons l'histoire des soins de santé vietnamiens, une histoire pleine d'espoir et d'innovation". Il a déclaré que le secteur de la santé était confronté à des difficultés sur tous les fronts et à la pénurie de radiologues et à une gestion inefficace des données.

Steven Truong Quoc Hung a déclaré que les deux tiers du monde avaient un accès limité à l'interprétation des images diagnostiques et que quatre milliards d'images étaient prises chaque année avec une croissance annuelle de 10%. Des milliards de points de données seraient difficiles à utiliser même par un professionnel de la santé, a-t-il déclaré.

Des médecins de l'hôpital de sécurité publique 199 de Dà Nang ont également partagé la manière dont ils appliquaient les transformations numériques et l'IA dans le secteur local de la santé.

Quatre cents participants d'hôpitaux et de centres médicaux, dont des spécialistes et des médecins, ont assisté à la conférence, qui a également accueilli une exposition d'équipements médicaux et d'installations technologiques d'IA de Canon, Samsung, LG, Siemens et Phillips.

VNA/CVN