Le commerce électronique favorise l'exportation de produits vietnamiens

Phùng Quôc Mân, vice-président de l'Association des produits artisanaux et de la transformation du bois de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le chiffre d’affaires des exportations des meubles et des produits artisanaux via le commerce électronique avait considérablement augmenté. Les quatre premiers mois de l'année, les exportations des produits en bois et de meubles ont atteint 4,89 milliards d'USD, en hausse de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Les États-Unis restent le plus grand débouché de bois et de meubles du Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à environ 2,7 milliards d'USD, soit une augmentation de 31,8%.

Dans le domaine des produits agricoles, Trân Thi Ngoc Lan, fondatrice de la Sarl de thé AnTo, a déclaré qu'en 2024, le produit Hibiso de l'entreprise est officiellement vendu sur la plateforme de commerce électronique sud-coréenne Coupang. La sarl a ensuite signé un contrat avec Mslinh.com aux Pays-Bas pour exporter bientôt Hibiso vers ce marché néerlandais en particulier et l'Europe en général.

Dans le domaine du textile et de l'habillement, Truong Van Cam, vice-président permanent et secrétaire général de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, a déclaré que la participation au commerce électronique transfrontalier était une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de se faire connaître leur marque.

Selon un récent rapport sur les opportunités d'exportation directe via le commerce électronique au Vietnam réalisé par Access Partnership Analytics, les exportations du commerce électronique de détail du Vietnam devraient atteindre 296,3 billions de dôngs en 2027. En particulier, au cours des cinq dernières années (2019-2023), les produits de soin de santé, de décoration de la maison, d’habillement et de soin de beauté ont toujours été parmi les principaux produits du Vietnam ayant un taux de croissance le plus élevé sur les sites de commerce électronique mondiaux Amazon. Le nombre d'entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'un million de dollars sur Amazon a été décuplé en seulement cinq ans, a affirmé Gijae Seong, directeur général d'Amazon Global Selling Vietnam.

Pour promouvoir les produits vietnamiens dans le monde à travers le commerce électronique, Nguyên Thi Minh Huyên, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l'économie numérique (IDEA), rattaché au ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que l'unité déployait un groupe de solutions pour construire un marché du commerce électronique et des solutions pour renforcer la confiance des consommateurs en le commerce électronique.

L’IDEA coordonne avec les Comités populaires de villes et provinces pour déployer une série d'activités de connexion pour le développement du commerce électronique, organiser des formations pour améliorer la capacité de gestion étatique en matière de commerce électronique pour les localités, en soutenant les localités et les entreprises dans la transformation numérique et la promotion des produits locaux sur les plateformes numériques vietnamiennes et étrangères, a –t-elle ajouté.

Enfin, l’IDEA se coordonne également avec Amazon Global Selling pour mettre en œuvre conjointement l'initiative "connecter les secteurs pour une bonne croissance du commerce électronique transfrontalier". Le programme vise à aider les principales organisations et associations du Vietnam à accéder aux compétences et aux ressources numériques et à connecter les réseaux de prestataires de services et d'unités de production dans le pays pour soutenir la production et l'exportation en ligne.

