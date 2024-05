Ouverture du salon international Tinh Biên - An Giang

Photo : VNA/CVN

Se déroulant jusqu'au 2 juin, le salon a attiré 120 entreprises et établissements commerciaux de 12 provinces et villes centrales du Vietnam, des provinces cambodgiennes de Takeo et Kandal et de la province lao de Champassak.

La foire compte 300 stands qui présentent une large gamme de produits, notamment les produits agricoles et les produits typiques des localités.

Yong Sovathana, vice-gouverneur de la province de Takeo, a déclaré que la foire était une bonne opportunité pour les entreprises de Takeo de présenter leurs produits aux marchés d'An Giang et du Vietnam.

Les entreprises cambodgiennes peuvent également rechercher des opportunités d'élargir la coopération commerciale et les partenaires commerciaux pour amener les produits de la province de Takeo en particulier et les produits cambodgiens en général dans les supermarchés vietnamiens dans les temps à venir.

Lê Van Phuoc, vice-président du Comité populaire provincial d'An Giang, a déclaré que la foire était l'une des activités importantes visant à promouvoir les relations diplomatiques et la coopération entre la province d'An Giang et d'autres localités du Vietnam avec les provinces cambodgiennes de Takeo et Kandal.

L'événement a lieu chaque année à An Giang au cours des 16 dernières années, contribuant à présenter les produits vietnamiens et à promouvoir les exportations vers les pays de l'ASEAN, en particulier le Cambodge.

VNA/CVN