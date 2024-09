La transformation numérique au cœur d’une conférence à Hanoï

La transformation digitale, l’économie numérique, les plateformes numériques et l’innovation ne sont plus des concepts nouveaux, mais sont devenus une tendance dominante, un objectif et une tâche fondamentale pour de nombreux pays, dont le Vietnam.

D'ici 2030, ce dernier ambitionne de devenir une économie numérique stable et prospère, pionnière dans le test de nouvelles technologies et de nouveaux modèles, innovant de manière profonde et complète dans la gestion et l’administration du gouvernement, la gestion des entreprises, ainsi que dans la manière dont les citoyens vivent et travaillent, tout en développant un environnement numérique sûr, humain et inclusif.

Le développement des plateformes numériques est une solution révolutionnaire pour promouvoir la transformation digitale. Il s'agit également d'un point central du Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec une vision à l’horizon 2030. La coopération internationale est une autre voie importante pour mettre en œuvre cette transformation. Les organisations et entreprises vietnamiennes collaborent avec de grandes entreprises technologiques du monde entier pour rechercher, développer, transférer et appliquer de nouvelles technologies et modèles au Vietnam.

"La conférence d’aujourd'hui, intitulée +Transformation numérique : moteur du développement de l’économie numérique au Vietnam+, est l’occasion de recueillir des informations actualisées sur les dernières avancées dans le développement des infrastructures et des écosystèmes numériques, ainsi que de l’économie numérique du Vietnam. En ce moment particulier, à la veille de la Journée nationale de l'innovation 2024 (Innovate Vietnam), qui se tiendra les 1er et 2 octobre, et de la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre), des experts et chefs d'entreprise partagent leurs expériences pratiques, au niveau national et international, ainsi que des idées et solutions qui contribueront à impulser la transformation digitale et à accélérer l'économie numérique au Vietnam", a souligné Lê Trong Minh, rédacteur en chef du journal Dâu tu.

Infrastructure numérique

Selon Nguyên Tuân Huy, chef de la section de la transformation numérique de la Compagnie générale de télécommunication MobiFone, la transformation digitale consiste à optimiser (y compris l’automatisation) les processus d’activité d’une entreprise. Il ne s'agit pas simplement d'utiliser des technologies numériques dans les activités socio-économiques, mais aussi d’établir une nouvelle méthode de production. L'intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), le Big Data et le Cloud deviennent des outils de production essentiels dans de nombreux secteurs et domaines. "Les données sont comme le nouveau pétrole, l’IA est comme la nouvelle voiture, et les talents sont comme les nouveaux conducteurs, tous entrant dans une nouvelle ère de développement".

Pour Rita Mokbel, présidente d’Ericsson Vietnam, les infrastructures numériques, en particulier la 5G, offriront des opportunités de développement pour les entreprises et l’économie numérique du Vietnam dans les années à venir. "La 5G a le potentiel d’être un facteur clé de transformation dans de nombreux secteurs, permettant l’automatisation, l’amélioration de la productivité et l’optimisation de la gestion des ressources. L’industrie manufacturière, la logistique et les villes intelligentes en bénéficieront le plus. Au Vietnam, la 5G jouera un rôle crucial dans la promotion de l’industrie 4.0, en attirant les investissements étrangers et en stimulant la croissance économique".

L’IA entraîne de profondes transformations dans de nombreux secteurs industriels à l'échelle mondiale, en particulier dans les soins de santé et la logistique. Cette technologie permet non seulement d'automatiser les processus, mais aussi d'améliorer la prise de décision et les interactions avec les clients. "Au Vietnam, nous avons observé l’application de l’IA dans des usines intelligentes. À mesure que l’infrastructure numérique se développe, l’IA jouera un rôle de plus en plus important dans la stimulation de l'innovation. La capacité de l’IA à analyser des données en temps réel ouvre de nombreuses nouvelles opportunités, telles que des prévisions en matière de fabrication et d'expérience client, ainsi qu'une gestion plus efficace des chaînes d'approvisionnement", a-t-elle ajouté.

Texte et photos : Quê Anh/CVN