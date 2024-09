Une Vietnamienne figure pour la première fois dans le TechWomen 100

Surmontant des milliers de nominations, Nguyên Thuy Ba Linh, 44 ans, de l'University College London (UCL), est la seule Vietnamienne à figurer parmi les 100 lauréats du TechWomen 100 en 2024. Le prix récompense les dirigeantes potentielles dans le domaine de la technologie, avec des réalisations exceptionnelles et une influence communautaire au Royaume-Uni. Parmi les visages inclus dans cette liste au fil des années, le Dr. Linh est le premier scientifique vietnamien.

La Dr. Ba Linh a obtenu une spécialisation en chimie de l'Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville en 2003. Titulaire d'un doctorat à l'Université Soonchunhyang, en République de Corée, avec des recherches axées sur la médecine régénérative, Ba Linh a rejoint l'Institut de génie biomédical de l'Université d'Oxford en tant que chercheur postdoctoral, poursuivant d'importantes recherches en génie biomédical et en régénération tissulaire.

Elle et ses collègues ont développé une technologie liée aux billes de polycaprolactone à grande échelle pour récolter des cellules souches. La recherche a été brevetée et a obtenu une licence pour une utilisation commerciale. Grâce à ce travail, elle a remporté le prix de recherche postdoctorale exceptionnelle de la Faculté d'Oxford en 2017.

La Dr. Linh a publié plus de 50 articles évalués par des pairs, deux chapitres de livres et deux brevets. Elle est également rédactrice et réviseure pour de nombreuses revues prestigieuses telles que le Journal of Biomaterials Applications, et enseigne des cours sur la nano-médecine, les applications du génie biomédical et la science clinique. En 2021-2023, le Dr. Linh assume le rôle de conseiller et leader communautaire, président de la Vietnam Young Academy, et guidera les jeunes scientifiques à travers l'Association d’intellectuels vietnamienne au Royaume-Uni et en Irlande.

Partageant avec VnExpress, du Royaume-Uni, Ba Linh a déclaré qu'elle était extrêmement fière que ce prix soit une voix soutenant les femmes dans le domaine de la science et de la technologie, honorant celles qui ont surmonté les défis et obstacles, devenant des modèles pour d'autres femmes surtout celles des pays développés. "J'espère devenir une source d'inspiration pour la génération de talents technologiques vietnamiens et mondiaux, en montrant que les frontières peuvent être brisées et que les réalisations peuvent être obtenues grâce à la passion et au dévouement".

Lancé en 2017, TechWomen 100 est le premier prix récompensant les femmes travaillant dans le secteur technologique au Royaume-Uni. Les prix comprennent également des catégories récompensant des champions de haut niveau, des entreprises pionnières et des réseaux qui soutiennent le développement de carrière des femmes dans le domaine de la technologie.

TechWomen 100 2024 a reçu plus de 1.150 candidatures. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 21 novembre au Queen Elizabeth II Centre, à Londres, en Angleterre.

